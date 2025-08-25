Trump Phone, dalle promesse al mistero: negli spot compare un iPhone dorato

Il T1 Phone, lo smartphone marchiato Trump Mobile e annunciato dai figli di Donald Trump come simbolo di un “patriottismo tech”, continua a far discutere. Presentato a maggio e atteso al debutto per settembre, il dispositivo doveva rappresentare un prodotto “Made in the USA”. Eppure, a pochi mesi dal lancio, la trasparenza intorno al progetto appare minima, tanto che la scritta originaria sul sito ufficiale è già stata modificata: oggi non si parla più di produzione negli Stati Uniti, ma di un più generico “progettato secondo valori americani”.

Spot pubblicitari con un iPhone inesistente

La vicenda ha assunto contorni ancora più curiosi con la diffusione delle ultime pubblicità di Trump Mobile, in particolare sui social. Negli spot non appare il T1 Phone promesso, ma un iPhone 16 Pro in versione dorata o argentata, arricchito con il logo Trump Mobile e la bandiera americana. Un dettaglio rilevante, perché quel modello non esiste e non compare in nessun catalogo Apple.

Si tratta con tutta probabilità di rendering promozionali, creati per alimentare la campagna di marketing. In alcuni video si vedono persino utenti stringere tra le mani questo improbabile iPhone personalizzato, senza alcuna traccia del T1 Phone, che dovrebbe invece essere basato su Android 15.

Più dubbi che certezze: il Trump Phone resta un mistero

Il risultato è che, a oggi, il tanto annunciato Trump Phone resta un oggetto misterioso. Le informazioni ufficiali scarseggiano, le immagini pubblicitarie non corrispondono al prodotto dichiarato e la comunicazione dell’azienda sembra puntare più sul simbolismo che sulla realtà.

Tra slogan patriottici, promesse di indipendenza tecnologica e spot che mostrano un iPhone mai esistito, il progetto Trump Mobile appare sospeso tra marketing e illusione. Resta da capire se a settembre vedremo davvero un dispositivo reale o se il T1 Phone resterà soltanto un esercizio di propaganda. Nel caso in cui dovessero esserci novità, le coglieremo al volo.