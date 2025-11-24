Truffe green: quando ecologia e risparmio diventano l’esca perfetta

Ormai da tempo si parla continuamente di sostenibilità, l’argomento che ormai riguarda sia privati che aziende. Anche in questo caso quindi il terreno è diventato fertile affinché fiorissero alcuni nuovi raggiri. Alcune truffe online utilizzano promesse “verdi” per convincere le persone a cliccare su link, scaricare app sospette o aderire a iniziative inesistenti. L’attenzione verso l’ambiente diventa così un pretesto per ottenere soldi, dati personali o accesso ai dispositivi. Il fenomeno sta crescendo in modo costante, perché sfrutta un linguaggio positivo, rassicurante e apparentemente innocuo.

Le forme più comuni delle truffe “green”

Finti incentivi e bonus energetici

Una delle strategie più diffuse riguarda i finti bonus per il risparmio energetico. Arrivano via email, SMS o social e promettono agevolazioni su bollette, pannelli solari o elettrodomestici efficienti. I link rimandano a siti che imitano pagine istituzionali e chiedono dati sensibili o pagamenti anticipati per “confermare la pratica”. In molti casi i truffatori utilizzano loghi di enti pubblici per rendere l’inganno più credibile.

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App ecologiche che raccolgono dati

Un’altra trappola riguarda app che promettono funzioni legate al risparmio ambientale: monitoraggio dei consumi, calcolo dell’impronta carbonica o consigli personalizzati su come ridurre sprechi. Alcune di queste applicazioni richiedono accessi e permessi non necessari, sfruttando l’etichetta della sostenibilità per raccogliere dati di navigazione, posizione o informazioni personali. Il risparmio, in questi casi, è solo uno slogan.

Truffe legate al riciclo e ai prodotti “eco”

Molte pagine social promuovono prodotti che si definiscono “100% ecologici” a prezzi molto bassi. Spesso si tratta di shop creati ad hoc che spariscono dopo pochi mesi, lasciando i clienti senza merce e con i dati della carta condivisi con piattaforme poco trasparenti.

Come proteggersi dalle esche sostenibili

Il modo più efficace per evitare questi raggiri è verificare sempre la fonte. Un bonus reale ha un sito istituzionale certificato, mentre un prodotto eco deve riportare informazioni verificabili, non slogan generici. Se un’app chiede permessi che non hanno nulla a che fare con la funzione dichiarata, è meglio evitarla. La sostenibilità è un valore importante, ma oggi è anche uno dei travestimenti preferiti da chi crea trappole digitali.

L’attenzione ai dettagli resta la difesa più solida contro le nuove forme di inganno online.