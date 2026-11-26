Amazon ha firmato un accordo per acquistare la tecnologia di Decart, una soluzione che in sostanza permette di sfruttare meglio i chip su cui girano i modelli di intelligenza artificiale. Non si tratta però di una semplice acquisizione di codice. Con questa operazione il gruppo prevede infatti di accogliere al proprio interno anche i tre fondatori della startup, insieme al loro team di ricerca e ingegneria, cioè le persone che quella tecnologia l’hanno pensata e costruita.

Il percorso, va detto, non è ancora concluso. Per il via libera definitivo mancano le autorizzazioni regolatorie e le altre condizioni previste dal contratto, passaggi abituali quando un’azienda di queste dimensioni mette le mani su una tecnologia e su un gruppo di lavoro esterno. Fino a quel momento l’intesa resta firmata ma non ancora pienamente operativa sul piano formale, e i tempi dipenderanno proprio da queste verifiche.

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Che cosa fa Decart Optimization Stack e perché interessa ad Amazon

Il software al centro dell’accordo si chiama Decart Optimization Stack e lavora su un aspetto molto concreto: il modo in cui i modelli di intelligenza artificiale vengono eseguiti sull’hardware. Non cambia quindi il modello in sé, ma interviene su come questo utilizza le risorse della macchina che lo ospita. Una differenza che può sembrare sottile e che invece, su larga scala, pesa parecchio.

Amazon intende impiegare questa tecnologia soprattutto per l’inferenza, ovvero la fase in cui un modello già addestrato riceve una richiesta e restituisce un risultato. Se l’addestramento è il momento in cui il sistema impara, l’inferenza è quello in cui viene effettivamente messo al lavoro. Ed è un lavoro che si ripete continuamente, ogni volta che un utente chiede a un assistente di rispondere a una domanda oppure quando un’applicazione genera un contenuto. Basta pensare a quante richieste di questo tipo arrivano ogni giorno ai servizi basati sull’intelligenza artificiale per capire quanto conti questa fase.

Proprio qui sta il punto. Anche un risparmio di calcolo minimo sulla singola richiesta, preso da solo, potrebbe apparire poco rilevante. Moltiplicato però per tutte le operazioni che un servizio deve gestire in parallelo, quel piccolo guadagno diventa un vantaggio tangibile. Ottimizzare l’esecuzione dei modelli significa in pratica ottenere di più dallo stesso hardware, un obiettivo che per chi gestisce infrastrutture nel cloud ha un valore evidente.

Una collaborazione partita nel 2025 attorno a Trainium

L’accordo, in realtà, non nasce dal nulla. Amazon e Decart lavorano insieme già dal 2025 e la collaborazione ha coinvolto fin da subito Trainium, la famiglia di acceleratori che Amazon progetta per i propri data center. Si tratta di chip sviluppati internamente, pensati proprio per gestire i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, e sui quali la tecnologia della startup è già stata messa alla prova.

Il lavoro congiunto si è sviluppato su più livelli. Le due aziende sono intervenute sul software che esegue i modelli e, scendendo ancora più in profondità, sul modo in cui questo software sfrutta le risorse del chip. Un approccio che tiene insieme la parte applicativa e quella più vicina all’hardware, con l’idea di far dialogare meglio i due mondi. Con l’acquisizione della tecnologia e l’arrivo dei fondatori e del loro team, questa integrazione tra Decart Optimization Stack e gli acceleratori Trainium è destinata a passare direttamente sotto il controllo di Amazon, una volta ottenute le autorizzazioni ancora in sospeso.

Fonte: TecnoAndroid