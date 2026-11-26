L’Unione Europea ha riaperto il confronto con Apple sulle restrizioni ai browser per iPhone, e stavolta al centro della questione c’è Safari. A rendere il quadro ancora più teso è arrivata la voce di Mozilla, che denuncia apertamente gli ostacoli incontrati da chi vorrebbe usare Gecko sui dispositivi della mela morsicata. Non si tratta di un dettaglio per addetti ai lavori. Il tema riguarda da vicino chiunque navighi sul web dal proprio smartphone, anche senza essersi mai chiesto cosa ci sia sotto la superficie di un’app per aprire le pagine internet.

Perché Safari è finito sotto la lente di Bruxelles

Il nodo della discussione tra le istituzioni europee e l’azienda di Cupertino ruota attorno alle limitazioni imposte ai browser su iPhone. Quando si parla di navigazione, infatti, non conta soltanto l’icona che compare sulla schermata principale o l’aspetto grafico dell’applicazione. A fare davvero la differenza è il motore di rendering, ovvero quella componente che interpreta il codice delle pagine e le trasforma in ciò che si vede sullo schermo. È lì che si gioca la vera partita sulla concorrenza.

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Il fatto che la questione torni sul tavolo racconta già molto. Il rapporto tra Apple e l’Europa non è nuovo a frizioni e il capitolo dedicato a Safari si aggiunge a una serie di confronti già aperti in passato. Questa volta l’attenzione si concentra proprio sul browser di casa e sulle regole che, secondo le critiche, renderebbero più complicato per i concorrenti offrire un’esperienza realmente alternativa sugli smartphone del colosso californiano.

Per chi utilizza un iPhone ogni giorno la faccenda potrebbe sembrare lontana. In realtà le scelte su come funzionano i browser alternativi finiscono per incidere sulla libertà di scegliere strumenti diversi, magari con funzioni o approcci alla privacy differenti rispetto a quelli proposti di serie. Ed è proprio su questo terreno che le autorità europee hanno deciso di riprendere il dialogo con l’azienda.

Mozilla e il caso Gecko

A dare ulteriore peso alla vicenda è intervenuta Mozilla, che ha puntato il dito contro gli ostacoli all’utilizzo di Gecko, il motore di navigazione sviluppato dalla fondazione. Il punto sollevato è piuttosto chiaro. Secondo Mozilla portare il proprio motore sugli iPhone non sarebbe affatto semplice, nonostante il contesto europeo dovrebbe in teoria favorire una maggiore apertura del mercato.

La denuncia ha un significato preciso. Un browser che non può utilizzare il proprio motore resta in qualche modo legato alle scelte tecniche di qualcun altro. Può cambiare l’interfaccia, aggiungere funzioni, offrire servizi extra, ma la base su cui tutto poggia rimane quella decisa da Apple. Per uno sviluppatore come Mozilla, che ha costruito la propria identità proprio attorno a Gecko, si tratta di una limitazione tutt’altro che marginale.

Le parole della fondazione arrivano in un momento in cui l’Unione Europea ha già riacceso i riflettori sulla gestione dei browser da parte della società di Cupertino. La posizione di Mozilla si inserisce quindi in un dibattito più ampio, che vede al centro il rapporto tra le piattaforme dominanti e chi prova a proporre soluzioni alternative su quegli stessi dispositivi. Sul tavolo restano dunque due elementi concreti. Da una parte c’è il nuovo confronto tra Bruxelles e Apple sulle restrizioni che riguardano Safari e gli altri browser per iPhone. Dall’altra c’è la presa di posizione di Mozilla, che segnala come l’adozione di Gecko sugli smartphone della mela incontri ancora diversi ostacoli.

Fonte: TecnoAndroid