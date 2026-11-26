La Toyota Land Cruiser FJ si prepara ad affrontare lo sterrato con un look ancora più deciso grazie al lavoro di Kuhl Racing. Il preparatore giapponese ha svelato un pacchetto di modifiche piuttosto ampio per il piccolo fuoristrada di Toyota, con sospensioni rialzate, pneumatici robusti, paraurti ridisegnati e una serie di ritocchi estetici che strizzano l’occhio al passato. Il risultato fa pensare a una vera e propria Land Cruiser in miniatura, più muscolosa e decisamente più pronta a lasciare l’asfalto.

Il modello, va ricordato, non verrà venduto negli Stati Uniti. Una decisione che lascia scoperto un segmento in cui la compatta giapponese avrebbe potuto vedersela con rivali come Ford Bronco Sport e Subaru Forester. Il kit firmato dal tuner si chiama Iron Build e prende le linee squadrate della FJ Cruiser per spingerle ancora più in direzione del fuoristrada tradizionale. Oltre a sospensioni specifiche per il fuoristrada, modifiche alla carrozzeria e cerchi più generosi, è previsto perfino un compressore per chi desidera qualche cavallo in più sotto il cofano. Per adesso il progetto è ancora in fase concettuale, ma l’intenzione dell’azienda è portarlo su strada a breve.

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Un frontale più aggressivo e ruote fino a 22 pollici

Le novità più evidenti si concentrano sulla parte anteriore della piccola Toyota. Qui Kuhl sostituisce il paraurti di serie con una struttura molto più massiccia, completata da una piastra anti incastro posizionata sotto la scocca. Il SUV guadagna anche parecchia altezza da terra grazie a un kit di sollevamento che libera lo spazio necessario per montare coperture fuoristrada di dimensioni maggiori.

L’assetto rialzato viene abbinato a cerchi da 18 pollici con pneumatici Dunlop Grantrek. Chi cerca qualcosa di ancora più vistoso può orientarsi su ruote da 20 o addirittura 22 pollici. Il preparatore sta inoltre sviluppando una protezione frontale in acciaio con barra luminosa a LED integrata, mentre i fari tondi proposti come optional regalano al muso un sapore decisamente retrò, in linea con lo spirito della vettura.

Anche la coda riceve lo stesso trattamento, con un paraurti riprogettato che si sposa meglio con il frontale più grintoso. In cantiere ci sono poi una ruota di scorta montata sul retro, un portapacchi, uno spoiler posizionato al termine del tetto e uno scarico quadruplo. Tra gli accessori in programma figurano infine dei coprisedili su misura, pensati per offrire ai proprietari diverse strade per personalizzare l’abitacolo secondo i propri gusti.

Compressore, freni e il prezzo del pacchetto Iron Build

I progetti di Kuhl non si fermano ai classici interventi su cerchi e carrozzeria che si vedono di solito nel mondo dell’aftermarket. L’azienda sta mettendo a punto un sistema di sospensioni regolabili, un impianto frenante maggiorato e persino un kit compressore destinato al motore. Componenti che, una volta disponibili, potrebbero trasformare la piccola fuoristrada in una macchina ancora più interessante da guidare lontano dalle strade asfaltate.

Sul fronte dei costi il programma completo di personalizzazione Iron Build ha un prezzo in Giappone di 1.032.130 yen, pari a circa 6.475 euro al cambio attuale. Sollevamento, cerchi, gomme, paraurti e gli altri elementi del kit bastano già a cambiare completamente l’aspetto della FJ. Mettendo nel conto anche la Toyota Land Cruiser FJ di partenza, l’intero pacchetto parte da 5.250.000 yen, cioè circa 33.020 euro.

Fonte: TecnoAndroid