Chi negli ultimi giorni ha sfruttato a fondo ChatGPT con i nuovi modelli GPT 6.2 Astra e GPT 6.2 Sol potrebbe aver avuto l’impressione di poter lavorare molto più a lungo del solito prima di toccare il tetto massimo. Quella sensazione era corretta, solo che non dipendeva da una scelta commerciale. Alla base c’era un errore nel sistema che conteggia i consumi, ora sistemato da OpenAI, e i limiti di utilizzo tornano a stringersi in modo piuttosto evidente, fino al 40% in meno.

Il malfunzionamento colpiva soltanto le versioni appena lanciate. I modelli precedenti non avevano alcun problema e venivano misurati nel modo previsto. Con Astra e Sol invece la contabilizzazione era sballata, e così la maggior parte degli utenti ha potuto usare il chatbot per un tempo superiore a quello stabilito dall’azienda. Una sorta di regalo involontario che adesso viene ritirato.

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I numeri forniti da Thibault Sottiaux

A spiegare cosa è successo è stato Thibault Sottiaux, responsabile Product & Platform di OpenAI, con un messaggio pubblicato su X, l’ex Twitter. Il dirigente non si è limitato ad annunciare la correzione ma ha messo sul tavolo cifre precise. Rispetto al periodo dell’anomalia successivo al debutto, e a parità di lavoro svolto dall’assistente, gli abbonati arriveranno al tetto massimo il 40% più rapidamente con GPT 6.2 Astra e il 25% più rapidamente con GPT 6.2 Sol.

Per rendere la notizia un po’ più digeribile, Sottiaux ha sottolineato che entrambi i modelli continueranno comunque a offrire una capacità di utilizzo superiore rispetto ai rispettivi predecessori. Il confronto va fatto quindi con GPT 6 Astra e GPT 6.1 Sol, che restano un gradino sotto. In altre parole chi passa alle nuove versioni di ChatGPT non perde terreno rispetto a prima del lancio, perde invece quel margine extra che il bug aveva concesso per qualche tempo.

Il reset promesso e le proteste sui social

Per compensare il disagio l’azienda ha previsto un reset aggiuntivo dei limiti, destinato agli abbonati ai piani Go, Plus, Pro e Business. Non scatterà subito ma potrà essere sfruttato in un secondo momento. C’è poi un altro dettaglio che non è passato inosservato. OpenAI ha chiarito che non cercherà di recuperare la differenza tra i consumi reali e quelli conteggiati in modo errato durante il periodo del bug. Ciò che è stato usato in più resta insomma a carico dell’azienda, senza conguagli per gli utenti.

Le reazioni, com’era facile immaginare, non sono state tenere. Sui social diversi abbonati hanno criticato quella che considerano una riduzione significativa del servizio a fronte dello stesso prezzo pagato ogni mese. Qualcuno sostiene che la società stia di fatto spingendo i propri clienti verso Gemini e Claude, le alternative più dirette sul mercato degli assistenti basati sull’intelligenza artificiale. Altri utenti sono arrivati a paragonare l’annuncio a un suicidio commerciale. E non manca chi fa notare che i limiti previsti per Sol erano già più bassi di quelli offerti da alcuni concorrenti, ancora prima di questa stretta.

Fonte: TecnoAndroid