Meno di tre ore. Secondo l’FBI, tanto è bastato in alcuni casi a una serie di attacchi informatici condotti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per arrivare dritti al cuore dei sistemi presi di mira. Si tratta di un intervallo di tempo davvero ridotto, soprattutto se si considera il risultato ottenuto. Gli aggressori sono riusciti a conquistare un accesso con privilegi elevati, cioè con permessi che consentono di intervenire su parti del sistema normalmente riservate agli amministratori. In pratica parliamo delle aree più delicate di un’infrastruttura, quelle da cui si può cambiare quasi tutto.

ARTEX, lo strumento nato per difendere che ha accelerato gli attacchi

Il dettaglio che colpisce di più riguarda proprio il mezzo usato per accorciare così tanto i tempi. A rendere più rapide quelle incursioni è stato ARTEX, un programma che in origine aveva tutt’altro scopo. Era stato ideato per mettere alla prova le difese informatiche, sempre con l’autorizzazione delle aziende coinvolte. Uno strumento di verifica, insomma, pensato per scovare i punti deboli prima che li trovasse qualcun altro.

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Nei casi raccontati dall’agenzia federale statunitense, però, ARTEX ha finito per velocizzare operazioni di ben altra natura. È un paradosso che chi lavora nella sicurezza conosce bene, perché gli strumenti costruiti per simulare un’intrusione sono per loro natura molto efficaci nel compierla davvero. E quando la velocità passa da giorni a poche ore, il margine di reazione per chi si difende si restringe parecchio.

Banche, enti governativi e ambienti cloud nel mirino

La segnalazione dell’FBI risale al 13 novembre e mette in fila episodi osservati almeno da agosto. L’elenco dei bersagli è piuttosto variegato. Compaiono banche, enti governativi e società tecnologiche, con conseguenze che cambiano molto da un caso all’altro. Non esiste quindi un unico schema e nemmeno un unico tipo di danno.

Il quadro più pesante riguarda le campagne contro il settore finanziario sudcoreano. Qui l’agenzia stima che circa 67.000 persone abbiano visto sottrarsi le proprie informazioni personali. Un numero che dà subito l’idea della portata dell’operazione.

Diverso il discorso per la vicenda ConnectWise Cloud Backup. Nel bollettino vengono citati più di 2.250 ambienti cloud, ma bisogna leggere bene il dato. Si tratta degli ambienti verso cui sono stati osservati tentativi di accesso, non necessariamente di sistemi effettivamente violati. Una distinzione che conta, perché aiuta a capire l’ampiezza del raggio d’azione senza confonderla con l’esito finale delle singole intrusioni.

Il caso Barracuda e il problema delle credenziali dimenticate

C’è poi un effetto meno visibile ma altrettanto concreto, che riguarda il lavoro di chi deve ricostruire un incidente dopo che è avvenuto. A raccontarlo è stata Barracuda, che aveva ancora attiva una credenziale legata a un rapporto con un fornitore ormai concluso. Un accesso rimasto aperto quando la collaborazione era già finita da tempo.

Una volta scoperto cosa era successo, l’azienda si è trovata davanti a un ostacolo non da poco. Dai registri disponibili era impossibile stabilire con certezza quali credenziali fossero state consultate durante l’attacco. Senza quella informazione non c’era modo di separare ciò che era stato toccato da ciò che era rimasto al sicuro. Così Barracuda ha dovuto sostituire tutte le credenziali interessate, scegliendo la strada più prudente proprio perché i dati a disposizione non permettevano di fare distinzioni.

Fonte: TecnoAndroid