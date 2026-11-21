L’FBI ha diffuso un avviso molto preciso: un framework di penetration testing basato sull’intelligenza artificiale, chiamato ARTEX, viene sfruttato da diversi gruppi di hacker per automatizzare attacchi informatici contro organizzazioni di tutto il mondo. Tra le operazioni collegate allo strumento compare anche la recente violazione della catena di fornitura di ConnectWise, che ha esposto gli ambienti Microsoft 365 di numerosi clienti.

Nell’avviso FLASH pubblicato venerdì, l’agenzia federale spiega che più attori malevoli usano questo strumento open source almeno da agosto 2026. Nel mirino sono finite realtà dei settori finanziario, governativo, tecnologico, della difesa e sanitario, e non solo. A preoccupare è soprattutto la rapidità. Secondo il bureau ARTEX accorcia in modo drastico il tempo necessario per concatenare le tecniche d’attacco, tanto che alcune intrusioni sono passate dal primo contatto con il bersaglio all’accesso privilegiato in meno di tre ore. Anche chi ha competenze tecniche minime riesce così a condurre operazioni complesse contro più obiettivi nello stesso momento.

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Come funziona ARTEX e perché è così difficile da contenere

Scritto nel linguaggio Go, ARTEX è un framework autonomo che affida ad agenti di intelligenza artificiale la ricognizione, la ricerca delle vulnerabilità, lo sfruttamento dei sistemi, l’escalation dei privilegi e il furto di dati, con un intervento umano ridotto al minimo. Non possiede un modello proprio ma si appoggia a modelli linguistici esterni come Anthropic Claude, OpenAI GPT, DeepSeek, GLM, Grok e Kimi. Gli aggressori indicano obiettivi e compiti, lo strumento li traduce in comandi che vengono poi eseguiti da agenti specializzati.

L’FBI sottolinea che il sistema è particolarmente abile nello scovare vulnerabilità nei sistemi trascurati come portali per i partner, applicazioni per i dipendenti, servizi datati e integrazioni di terze parti. Questi attacchi automatizzati producono parecchio traffico sospetto che fa scattare gli allarmi, eppure la loro velocità lascia ai difensori pochissimo margine per reagire prima della violazione.

Lo strumento era comparso su GitHub a luglio 2026 per mano di uno sviluppatore noto come Autumn 27, che ha rimosso il repository l’8 ottobre dopo le prime segnalazioni di abusi. Il codice però continua a circolare tramite fork della community, copie archiviate, versioni localizzate e un’edizione commerciale chiamata ARTEX PRO. All’inizio di novembre i ricercatori avevano contato oltre 1.600 console esposte pubblicamente, anche se le installazioni effettive sarebbero molte di più.

L’avviso di 13 pagine contiene gli indicatori di compromissione legati alle campagne note, tra cui indirizzi IP, infrastrutture di comando e controllo e attività di rete sospette. L’agenzia avverte comunque che quegli IP potrebbero essere cambiati nel frattempo. Sempre venerdì il ricercatore MalwareMustDie ha rilasciato un pacchetto gratuito di firme di rilevamento con regole per vari strumenti di monitoraggio, pensate per individuare richieste di rete anomale, abusi di identità, attività cloud sospette, file malevoli e schemi d’attacco automatizzati. Lo accompagna un playbook che classifica gli indicatori per livello di affidabilità, dato che quelli infrastrutturali possono invecchiare in fretta o generare falsi positivi. Alle aziende viene chiesto di proteggere le applicazioni esposte su internet, limitare l’accesso alle interfacce di amministrazione cloud, rivedere permessi e log di autenticazione e introdurre limiti di frequenza sulle API sensibili. Vanno tenuti d’occhio anche picchi improvvisi di richieste automatizzate, modifiche inattese a credenziali o privilegi e grandi trasferimenti di dati. Qualsiasi attività sospetta legata ad ARTEX andrebbe segnalata all’FBI o al suo Internet Crime Complaint Center (IC3).

Dalle banche sudcoreane a ConnectWise, gli attacchi già collegati

Il caso più eclatante citato dal bureau è l’attacco di ottobre a ConnectWise Cloud Backup, il servizio un tempo noto come SkyKick Cloud Backup. Gli aggressori hanno compromesso le identità applicative usate dal servizio e si sono autenticati nei tenant dei clienti sfruttando i permessi concessi in precedenza a quelle applicazioni. Huntress aveva individuato almeno 162 tenant compromessi. Microsoft ha attribuito la campagna a un gruppo allineato allo Stato cinese tracciato come Storm 0940, che ha impiegato ARTEX per velocizzare ricognizione, password spraying e abuso dei permessi cloud. Una volta ottenuto l’accesso, i criminali hanno tentato di autenticarsi su oltre 2.250 tenant Microsoft 365 a valle, arrivando in alcuni casi a modificare credenziali e a cercare un accesso persistente.

L’FBI ricorda poi gli attacchi contro istituti finanziari della Corea del Sud, che hanno esposto i dati personali di circa 67.000 persone. Un attore di lingua cinese aveva combinato ARTEX con agenti Claude Code per colpire Shinhan Bank, KB Kookmin Bank e Hana Bank. I ricercatori di CrowdStrike hanno scoperto la sua infrastruttura esposta, piena di file di configurazione, cronologie delle sessioni e altri documenti sulle intrusioni. In un’indagine separata la polizia sudcoreana ha arrestato sette sospetti legati ad attacchi contro più di 90 organizzazioni, quasi tutti condotti con ARTEX. La banda avrebbe sottratto circa 8,2 milioni di record a ospedali, istituti scolastici e aziende.

Più di recente CrowdStrike ha descritto le operazioni di Vapor Panda, gruppo cinese di cyberspionaggio che ha usato ARTEX contro oltre 200 organizzazioni in 14 paesi. Almeno nove sono state violate, con agenti di intelligenza artificiale che effettuavano ricognizione, sfruttavano vulnerabilità, installavano web shell, rubavano credenziali e cambiavano strada quando i primi tentativi fallivano.

Fonte: TecnoAndroid