L’effetto L’Odissea di Christopher Nolan si è fatto sentire ben oltre le sale cinematografiche e ha finito per dare una spinta inattesa anche a Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la serie tratta dalla saga fantasy di Rick Riordan. Il film con Matt Damon nei panni di Odisseo è uno dei titoli più importanti dell’anno ed è diventato la seconda pellicola con i maggiori incassi del 2026 al botteghino mondiale. Tutta questa attenzione attorno al mito omerico ha avuto un riflesso curioso sul pubblico dello show, proprio mentre la terza stagione debutta su Disney+.

Il viaggio di Odisseo e quello di Percy

A raccontare cosa è successo è stato Dan Shotz, uno degli showrunner della serie, che in un’intervista ha spiegato come la curiosità per la storia di Odisseo raccontata dal regista di Inception abbia contagiato anche il mondo di Percy. Le sue parole sono piuttosto chiare: “Abbiamo sentito che c’è stato un grande aumento di spettatori in quel periodo perché ovviamente tutti cercavano L’Odissea. E chiunque non conoscesse Il Mare dei Mostri lo ha scoperto. Ma per essere sinceri è stato un po’ surreale”.

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Il collegamento non è casuale. La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo adatta infatti il secondo romanzo di Riordan, quello in cui Percy e i suoi amici partono alla ricerca del Vello d’Oro. Un’avventura per mare tra creature mitologiche e prove da superare che richiama inevitabilmente il lungo ritorno a casa del re di Itaca. Chi digitava il titolo del kolossal di Nolan, insomma, finiva spesso per imbattersi anche nella serie, e parecchi spettatori hanno deciso di darle una possibilità.

I meme, il confronto con Nolan e la terza stagione su Disney+

La parte che più ha divertito Dan Shotz però non riguarda i numeri. Secondo lo showrunner il meglio sono stati i meme nati dall’accostamento tra lo show e il film. “Quello che mi piace di più sono tutti i meme che circolano con frasi tipo: ‘A Odisseo ci sono volute centinaia di anni per fare questo e a Percy sette giorni. Quindi lo ha fatto molto più in fretta’”, ha raccontato. E ha aggiunto che è stato interessante vedere tutti quegli elementi iconici con cui la produzione ha potuto giocare, gli stessi con cui hanno giocato anche Nolan e la sua squadra, e confrontare il modo in cui li hanno trattati loro con quello scelto per la serie.

Del resto il paragone con L’Odissea ha una sua logica interna anche dentro la mitologia. Percy è figlio di Poseidone e questo legame con il dio del mare probabilmente lo ha aiutato a muoversi tra le onde molto più rapidamente del povero Odisseo. L’eroe omerico, al contrario, si era messo contro proprio quel dio dopo aver accecato Polifemo, il ciclope che a sua volta aveva chiesto al padre Poseidone di punirlo. Due viaggi simili quindi, ma con rapporti decisamente diversi con chi governa le acque. La serie, arrivata sulla piattaforma il 20 dicembre 2023, ha come protagonisti Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri. Dopo l’avventura nel Mare dei Mostri e la spinta arrivata dal successo del film con Matt Damon, il gruppo di semidei è pronto a ripartire.

Fonte: TecnoAndroid