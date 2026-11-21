Le truffe con l’AI stanno mettendo a nudo un limite tutto italiano, cioè la fatica di trasformare un raggiro subito in una denuncia che funzioni davvero. Il Paese ha recepito l’AI Act europeo e ha introdotto nuovi reati pensati proprio per l’epoca dell’intelligenza artificiale, eppure chi finisce vittima di questi inganni si ritrova davanti a un percorso tutt’altro che lineare. Canali sparsi, tempi lunghi e uffici che si pestano i piedi a vicenda trasformano la segnalazione in una piccola odissea, e il rischio concreto è che buona parte del fenomeno resti sommersa.

Leggi nuove, vecchi ostacoli

Sulla carta il quadro sembra solido. Con il recepimento del regolamento europeo e l’arrivo di nuove fattispecie penali, il legislatore ha provato a mettersi al passo con una tecnologia che corre parecchio più veloce delle aule parlamentari. Il punto però è un altro. Una norma, per quanto ben scritta, produce effetti solo se le persone colpite riescono effettivamente ad attivarla, e qui il meccanismo si inceppa.

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Le frodi potenziate dall’intelligenza artificiale non sono semplici varianti dei classici raggiri, perché sfruttano strumenti più sofisticati e proprio per questo richiederebbero risposte rapide e coordinate. Invece chi decide di denunciare incontra procedure lente e una mappa delle competenze tutt’altro che chiara. Capire a chi rivolgersi, quale modulo compilare e quale autorità sia davvero titolata a occuparsi del caso diventa spesso il primo ostacolo, ancora prima di arrivare alle indagini vere e proprie.

Il nodo della frammentazione

Il problema centrale ha un nome preciso, ovvero la frammentazione dei canali. In Italia manca un punto unico di segnalazione al quale le vittime possano rivolgersi con la certezza di essere ascoltate e indirizzate nel modo giusto. Le competenze sono distribuite tra più soggetti che in parte si sovrappongono, e questa confusione finisce per scaricarsi proprio su chi ha già subito un danno e vorrebbe soltanto ottenere tutela.

Le conseguenze non riguardano solo il singolo cittadino. Quando le denunce arrivano disperse in rivoli diversi, anche il lavoro investigativo ne risente, perché diventa più complicato collegare episodi simili, riconoscere schemi ricorrenti e muoversi con la tempestività che questo genere di reati imporrebbe. Una segnalazione che si perde tra un ufficio e l’altro è, di fatto, un’occasione mancata per chi indaga.

Senza dati il fenomeno resta invisibile

C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto delicato, quello della raccolta dei dati. Per contrastare il cybercrime serve prima di tutto conoscerne le dimensioni reali, sapere quante persone vengono colpite, con quali modalità e con quale frequenza. Un sistema di segnalazione frammentato produce informazioni parziali e difficili da mettere insieme, e senza numeri affidabili diventa complicato persino stabilire quanto sia grande il problema.

La mancanza di un canale unico, quindi, indebolisce contemporaneamente tre fronti. Si riduce la tutela delle vittime, che faticano a trovare ascolto e risposte. Si complicano le indagini, private di un flusso ordinato di segnalazioni. E si impoverisce la base statistica necessaria a misurare il cybercrime, cioè proprio quella conoscenza che servirebbe per affrontare in modo efficace le truffe con l’AI nel nostro Paese.

Fonte: TecnoAndroid