A soli 28 anni luce dalla Terra si nasconde un sistema stellare triplo che nessuno si aspettava di trovare, e la sua scoperta potrebbe costringere gli astronomi a rivedere alcuni dei modelli di evoluzione stellare considerati più solidi. Il dettaglio che colpisce di più è proprio la distanza. Su scala cosmica 28 anni luce sono praticamente il pianerottolo di casa, eppure due di queste stelle erano sfuggite a qualsiasi censimento.

Per decenni si è pensato di conoscere abbastanza bene il nostro vicinato galattico. Le stelle più prossime al Sole sono state osservate, catalogate e studiate con una certa cura, proprio perché la vicinanza le rende più facili da analizzare rispetto a quelle lontane. Ecco perché la notizia ha un peso particolare. Non si tratta di un oggetto sperduto ai margini della galassia ma di qualcosa che stava letteralmente sotto gli occhi di tutti.

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Sistema stellare triplo: due stelle mancate proprio dietro l’angolo

Il punto centrale della vicenda è piuttosto semplice da raccontare. Nel censimento delle stelle vicine mancavano all’appello due stelle che invece si trovano quasi alla porta di casa. Insieme formano un sistema composto da tre astri legati tra loro, una configurazione che già di per sé attira l’attenzione degli specialisti. I sistemi multipli infatti non sono semplici da interpretare, perché i corpi celesti che li compongono si influenzano a vicenda e raccontano una storia più complessa di quella di una stella solitaria come il Sole.

Che due componenti di questo sistema triplo siano rimaste invisibili fino a oggi dice parecchio anche sui limiti delle osservazioni. Non sempre ciò che è vicino è anche facile da vedere. Una stella può risultare debole, nascosta dalla luce di una compagna più brillante oppure semplicemente difficile da distinguere con gli strumenti a disposizione. Il risultato è che persino una zona di cielo ritenuta ben esplorata può riservare sorprese di questo genere.

La parola che accompagna la scoperta è inatteso. E non a caso. Trovare un sistema così vicino che sfugge alle mappe costruite nel tempo significa ammettere che la conoscenza del nostro intorno cosmico è meno completa di quanto si pensasse.

Perché questa scoperta conta per l’evoluzione delle stelle

L’aspetto forse più interessante riguarda le conseguenze scientifiche. Secondo quanto emerso, questo sistema stellare potrebbe rimettere in discussione i modelli che descrivono come le stelle nascono, cambiano e invecchiano nel corso della loro vita. Si tratta di teorie su cui poggia buona parte dell’astrofisica moderna, perciò anche un singolo caso che non si comporta come previsto diventa un banco di prova importante.

La vicinanza qui gioca un ruolo decisivo. Un oggetto posto a 28 anni luce può essere osservato con un livello di dettaglio impossibile da ottenere per stelle situate molto più lontano. Questo rende il sistema a tre stelle una specie di laboratorio naturale, a portata di telescopio, dove verificare se le previsioni teoriche reggono davvero il confronto con la realtà.

Quando un caso concreto si discosta da quello che i modelli si aspettano, gli astronomi sono chiamati a capire dove si trova la discrepanza. Può dipendere da un dettaglio trascurato nelle teorie oppure da un meccanismo che finora non era stato considerato abbastanza. In ogni caso la possibilità di riscrivere i modelli di evoluzione stellare partendo da un sistema così vicino è ciò che rende la scoperta tanto rilevante per la comunità scientifica.

Il dato da cui tutto parte rimane quello iniziale. Due stelle che nessuno aveva individuato, inserite in un sistema triplo distante appena 28 anni luce dalla Terra, erano rimaste nascoste in una porzione di cielo che si credeva di conoscere bene.

Fonte: TecnoAndroid