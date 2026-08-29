Transport Fever 3 ha una data: uscita il 29 settembre

Chi aspetta Transport Fever 3 ha finalmente una data segnata sul calendario: il gestionale dedicato ai trasporti arriverà il 29 settembre su PC, Mac, Linux, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con un lancio simultaneo su tutte le piattaforme e anche su GOG fin dal primo giorno. L’annuncio è arrivato durante l’ONL, insieme a una serie di dettagli su edizioni, contenuti extra e prezzi che vale la pena mettere in fila con ordine, perché di roba ce n’è parecchia.

Partiamo dalla cosa più concreta per chi ha già speso soldi nella serie. Le prenotazioni sono già aperte e chi possiede Transport Fever 2 può ottenere uno sconto del 10 per cento, valido sia sull’edizione Standard sia sulla Deluxe. Due condizioni, però: il nuovo capitolo va acquistato sulla stessa piattaforma su cui si possiede il predecessore, e l’acquisto deve avvenire entro 14 giorni dall’uscita. Passata quella finestra, lo sconto svanisce.

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I bonus prenotazione e la Deluxe Edition

Prenotando Transport Fever 3 si portano a casa tre contenuti speciali: la TS Queen Mary, la Grande Piramide di Giza e l’elefante asiatico. Un trio piuttosto eterogeneo, che mette insieme una nave storica, una meraviglia del mondo antico e un animale da inserire negli scenari, ma è esattamente il tipo di varietà che caratterizza la serie.

La Deluxe Edition alza l’asticella e aggiunge un pacchetto decisamente più corposo. Dentro ci sono 11 veicoli, tra cui il celebre Trans Europe Express, due meraviglie architettoniche con la Torre Eiffel in prima fila, tre mappe realizzate a mano, quattro animali selvatici e la colonna sonora del gioco. Per chi passa ore a costruire reti ferroviarie e a ottimizzare rotte, sono aggiunte che hanno un senso ben preciso, soprattutto le mappe create manualmente dal team. Nel frattempo lo studio ha anche svelato il Programma per Mod Curate, pensato per far lavorare i creatori di contenuti fianco a fianco con gli sviluppatori. Un segnale chiaro di quanto la componente modding continui a pesare nell’ecosistema di questa serie.

La Collector Edition e tutti i prezzi

Il pezzo grosso è la Collector Edition, limitata a 10.000 copie. Include tutto quello che c’è nella Deluxe e ci aggiunge una statuetta ispirata alla copertina, un artbook di 200 pagine con copertina rigida, un gioco di carte a tema, un carillon, un portachiavi, un set di adesivi, un poster e una cartolina di ringraziamento. Roba da scaffale, insomma, pensata per chi la scatola la tiene in bella vista e non nell’armadio.

Veniamo ai prezzi, che seguono una struttura ormai piuttosto classica con il consueto scarto tra PC e console. L’edizione Standard costa 49,99 euro su PC e 59,99 euro su console. La Deluxe sale a 64,99 euro su PC e 74,99 euro su console. La Collector, disponibile in tiratura limitata, viene 119 euro. Considerando lo sconto riservato a chi possiede già il capitolo precedente, il conto per i veterani si abbassa in modo sensibile, ma bisogna muoversi nei tempi giusti. Il 10 per cento vale solo nella finestra dei 14 giorni successivi al debutto e solo restando sulla stessa piattaforma, quindi chi ha giocato Transport Fever 2 su PC e vuole passare a PlayStation 5 o Xbox Series X|S non potrà sfruttarlo.

La data del 29 settembre vale per tutte le versioni, senza esclusive temporali o ritardi per una piattaforma rispetto alle altre, e la presenza su GOG fin dal lancio conferma l’attenzione verso chi preferisce i giochi senza DRM.