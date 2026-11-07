TP-Link TL-PA717 al minimo storico su Amazon: la rete corre nella presa

Quando il router resta confinato all’ingresso e la smart TV sta dall’altra parte della casa, il vero problema non è tanto collegarli quanto farli arrivare a pochi metri l’uno dall’altra. Il kit Powerline TL-PA717 di TP-Link propone una soluzione piuttosto furba, perché sfrutta un percorso che in ogni appartamento esiste già, cioè quello dei cavi elettrici. In questi giorni la coppia di adattatori è tornata su Amazon al minimo storico di 46,99 euro, una cifra che rende la proposta ancora più interessante per chi da tempo convive con quel fastidioso buco di connessione tra una stanza e l’altra.

L’idea di fondo è semplice. Basta piazzare un adattatore accanto al router e un secondo vicino al televisore per evitare di stendere un lungo cavo Ethernet attraverso il corridoio, magari fissato al battiscopa o nascosto alla meno peggio sotto un tappeto. Niente lavori, niente fori nei muri e niente matasse di fili da far passare dietro ai mobili del soggiorno.

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Il prezzo e lo sconto sul kit TP-Link

L’offerta è stata rilevata il 5 novembre 2026. Il prezzo attuale del kit TL-PA717 è di 46,99 euro, contro i 59,99 euro consigliati dal produttore. In pratica il risparmio è di 13 euro, pari a uno sconto del 22%. Non si tratta di un ribasso qualsiasi, perché la cifra coincide con il prezzo più basso mai registrato per questa coppia di adattatori.

Anche il confronto con le settimane precedenti gioca a favore. Nei 30 giorni prima dell’offerta il valore minimo indicato era di 49,90 euro, quindi oggi si spendono 2,91 euro in meno. Una differenza contenuta, certo, ma che conferma il ritorno al minimo storico. Come capita spesso con queste promozioni, prezzo e disponibilità possono cambiare in base alla durata dell’offerta e agli eventuali aggiornamenti applicati direttamente nel carrello.

Come portare la rete da una stanza all’altra

Il funzionamento del sistema Powerline è meno complicato di quanto si possa immaginare. Il primo adattatore va inserito in una presa elettrica vicina al router e collegato con un cavo Ethernet a una delle sue porte LAN. Il secondo invece trova posto nella stanza in cui serve la connessione, scegliendo una presa abbastanza vicina al dispositivo da raggiungere, che sia la smart TV del soggiorno oppure il PC dello studio.

A quel punto i due adattatori iniziano a dialogare tra loro attraverso lo stesso impianto elettrico di casa, trasformando di fatto i fili che portano corrente in un canale per i dati. L’ultimo tratto del collegamento, quello che va dalla presa al televisore o al computer, torna invece a passare per un normale cavo di rete, corto e facile da sistemare.

È proprio questa combinazione a rendere il dispositivo di TP-Link una scelta pratica per chi desidera una connessione cablata dove il router non arriva comodamente. Il percorso più lungo, quello che altrimenti richiederebbe metri e metri di filo steso sul pavimento, viene coperto dall’impianto già presente tra le pareti, mentre ai due estremi bastano brevi collegamenti Ethernet. Con il prezzo sceso a 46,99 euro, il kit Powerline TL-PA717 costa oggi meno che in qualsiasi altro momento della sua permanenza sullo store.

Fonte: TecnoAndroid