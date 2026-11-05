Windows 11, KB5134133 blocca Smart App Control: c’è la soluzione

Un aggiornamento straordinario di Windows 11 sta creando qualche grattacapo a chi prova ad attivare Smart App Control. Il pacchetto KB5134133, distribuito da Microsoft per rafforzare la gestione dei certificati digitali attendibili, su alcuni computer impedisce infatti di abilitare questa funzione di sicurezza, pensata per bloccare l’esecuzione di applicazioni malevole o poco affidabili. Il difetto colpisce i PC sui quali la protezione risulta spenta: l’opzione per riaccenderla appare grigia e non si lascia selezionare. Microsoft ha confermato il problema e ha già pubblicato una procedura correttiva che passa dal Registro di sistema oppure, negli ambienti aziendali, dai criteri di gruppo.

L’anomalia figura tra i problemi noti dell’aggiornamento del 26 ottobre 2026, rivolto a Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2. Con l’installazione le build del sistema operativo salgono rispettivamente ai numeri 26100.9725, 26200.9725 e 26300.9725.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come capire se il PC è coinvolto e che cosa fa Smart App Control

Dopo l’installazione di KB5134133 alcuni utenti, entrando nell’app Sicurezza di Windows, trovano il comando di Smart App Control disabilitato. L’opzione è visibile ma il suo stato non può essere cambiato. Per controllare la propria situazione basta digitare Sicurezza nella casella di ricerca, aprire Sicurezza di Windows, scegliere Controllo delle app e del browser nella colonna di sinistra e cliccare su Impostazioni di Controllo intelligente delle app. Se la funzione è disattivata e l’interruttore resta in grigio, il computer potrebbe essere tra quelli interessati.

Redmond tiene comunque a precisare un punto importante. Sui dispositivi in cui la protezione era già attiva non cambia nulla e tutto continua a funzionare regolarmente. Non si tratta quindi di un update che spegne la funzione ovunque, ma di un intoppo che ne blocca l’attivazione quando risulta disabilitata.

Introdotto con Windows 11 22H2, il Controllo intelligente delle app aggiunge un ulteriore strato di difesa contro il software potenzialmente pericoloso. A differenza dei classici antivirus, che individuano minacce già conosciute tramite firme e analisi del comportamento, questo sistema si basa anche su valutazioni di attendibilità. Combina la reputazione dei programmi, le informazioni provenienti dai servizi Microsoft e la verifica delle firme digitali. Un eseguibile sconosciuto, senza una reputazione sufficiente né una firma ritenuta affidabile, può essere bloccato in via preventiva. La funzione lavora insieme a Microsoft Defender e agli altri strumenti di protezione installati, ma non sostituisce l’antivirus e non va confusa con Microsoft Defender SmartScreen, che si occupa soprattutto della reputazione di siti Web, download e applicazioni.

La correzione tramite il Registro di sistema

La soluzione indicata da Microsoft interviene direttamente sul Registro di Windows 11 e richiede privilegi amministrativi, visto che modifica due valori nella sezione dedicata alla gestione delle funzionalità del sistema. Va applicata soltanto sui computer che presentano il problema. Il primo passo è digitare cmd nella casella di ricerca e scegliere Esegui come amministratore. Nella finestra del terminale vanno poi incollati questi due comandi:

reg add "HKLMSYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides" /v 2883193997 /t REGDWORD /d 1 /f

reg add "HKLMSYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides" /v 2850574478 /t REGDWORD /d 1 /f

Al termine serve un riavvio del PC perché le modifiche diventino effettive. Una volta ripartito il sistema conviene tornare nelle impostazioni di Smart App Control dentro Sicurezza di Windows e verificare che il comando sia di nuovo disponibile.

L’alternativa pensata per le aziende

Per le macchine gestite in modo centralizzato Microsoft propone una strada che evita di mettere mano al Registro di ogni singolo dispositivo. Gli amministratori IT possono installare due pacchetti di criteri di gruppo dedicati, scaricabili dai collegamenti presenti nella documentazione ufficiale di KB5134133. Gli identificativi sono KB5074105 26101519222 Feature Preview e KB5074105 26101519221 Feature Preview.

Secondo l’azienda servono entrambi. Il primo ripristina la possibilità di attivare Smart App Control, mentre il secondo abilita la registrazione delle informazioni utili alla diagnosi di eventuali problemi. Dopo aver installato i modelli amministrativi, le nuove impostazioni si trovano in Configurazione computer, Modelli amministrativi e Windows 11 versione 24H2/25H2. Tutte e due vanno impostate su Attivato e i dispositivi devono poi essere riavviati.

Fonte: TecnoAndroid