Android 17 su Sony Xperia 10 VIII e 10 VII: cosa arriva e cosa no

Sony ha iniziato a distribuire Android 17 anche su Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII, allargando così il raggio d’azione del nuovo sistema operativo oltre i modelli più costosi della casa giapponese. Per chi possiede uno di questi due telefoni si tratta di un passo atteso, anche se il pacchetto che arriva sui dispositivi non è identico a quello già visto sui modelli di punta. Alcune novità ci sono e sono anche interessanti, altre invece non faranno parte dell’aggiornamento.

Il percorso era partito a settembre, quando Xperia 1 VIII è diventato il primo smartphone Sony a ricevere la nuova versione del software di Google. Da quel momento il rilascio ha proseguito con calma verso il resto della gamma e adesso tocca finalmente ai due modelli della serie 10. Il punto però è proprio questo, perché Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII non otterranno la stessa esperienza riservata ai flagship del marchio.

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Cosa cambia con Android 17 su Xperia 10 VIII e VII

Partiamo da ciò che arriva. Sony ha messo in evidenza diverse funzioni nuove pensate per questi due telefoni, e la parte più visibile riguarda senza dubbio la personalizzazione. La sezione Wallpaper & style, cioè quella dedicata a sfondi e aspetto grafico, è stata aggiornata con una serie di sfondi rinnovati e con nuovi design per l’orologio. Un intervento soprattutto estetico, certo, ma che su un telefono usato tutti i giorni si nota eccome.

A questo si aggiungono le icone personalizzabili. Con Android 17 diventa possibile scegliere la forma e lo stile delle icone, così da adattare la schermata principale ai propri gusti senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. Anche il pannello delle Impostazioni rapide, quello che si apre trascinando il dito dall’alto dello schermo, riceve una rinfrescata nell’aspetto. Infine c’è un miglioramento della registrazione dello schermo, una funzione che molti utilizzano per salvare tutorial, partite o semplicemente per mostrare a qualcuno un problema sul telefono.

Le funzioni che restano un’esclusiva dei modelli di punta

Il rovescio della medaglia riguarda le assenze, e non sono di poco conto. Su questi due dispositivi non arriverà la modalità Desktop, una delle novità più discusse di Android 17. Mancherà anche il supporto di Quick Share ad AirDrop, quindi niente compatibilità con il sistema di condivisione dei file usato sui prodotti Apple.

La terza rinuncia tocca la fotocamera. Il potenziamento dell’AI Camera Assistant, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che Sony integra nell’app fotografica, non farà parte dell’aggiornamento per Xperia 10 VIII e Xperia 10 VII. Si tratta di una differenza che separa in modo netto l’esperienza offerta sulla serie 10 da quella dei modelli di fascia più alta, che invece possono contare sull’intero set di novità. Per i possessori dei due telefoni, dunque, l’arrivo di Android 17 significa nuovi sfondi, orologi ridisegnati, icone modificabili, Impostazioni rapide rinnovate e una registrazione dello schermo migliorata. Modalità Desktop, condivisione con AirDrop tramite Quick Share e il miglioramento dell’assistente fotografico restano invece riservati a Xperia 1 VIII e agli altri dispositivi di punta del marchio.

Fonte: TecnoAndroid