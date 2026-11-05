Google Pixel Watch 4 LTE a 354€ su Amazon: è il minimo storico

Google Pixel Watch 4 in versione LTE scende a 354€ su Amazon e tocca il suo minimo storico a poche settimane dall’arrivo sul mercato italiano. Si tratta della variante da 45 mm, che di listino costa 549€, e uno sconto vicino al 35% su un orologio uscito da così poco tempo capita di rado. Per chi aspettava l’occasione giusta per entrare nell’ecosistema Wear OS potrebbe essere il momento adatto, anche perché questo modello è considerato lo smartwatch più riparabile mai realizzato da Google.

Display Actua 360 e Gemini al centro della quarta generazione

La novità più evidente è il nuovo pannello Actua 360, un AMOLED LTPO curvo da 456×456 pixel protetto da Gorilla Glass 5. La luminosità di picco arriva a 3000 nit, cioè il 50% in più rispetto alla generazione precedente. Con le cornici ridotte del 16% anche la superficie utile dello schermo guadagna il 10%. Il refresh rate adattivo varia da 1 a 60 Hz e la modalità sempre attiva scende fino a 1 nit, così la leggibilità resta ottima sia sotto il sole sia al buio.

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La scocca è in alluminio riciclato e il peso si ferma a 36,7 grammi. All’interno di Pixel Watch 4 lavora il processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, accompagnato da un coprocessore Cortex M55 che si occupa di contenere i consumi. Completano la dotazione 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La batteria da 455 mAh garantisce fino a 40 ore di autonomia con lo schermo sempre acceso e grazie al nuovo Quick Charge Dock bastano 30 minuti per arrivare all’80% di carica.

Il vero salto in avanti però riguarda l’integrazione profonda di Gemini. L’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google risponde alle domande, suggerisce risposte rapide ai messaggi e si comporta come un allenatore personale per salute e attività fisica. Per farlo analizza i dati raccolti da un pacchetto di sensori molto completo che comprende GPS a doppia frequenza, ECG, misurazione della SpO2, termometro cutaneo e barometro.

La versione con connettività cellulare permette di usare l’orologio in autonomia anche lontano dallo smartphone. In più porta per la prima volta su un dispositivo indossabile di Google la funzione SOS satellitare, che si può attivare persino in assenza di copertura di rete. A questo si somma il riconoscimento come modello più semplice da riparare mai prodotto dall’azienda di Mountain View, un aspetto che pesa parecchio quando si pensa alla durata nel tempo.

Quanto costa ora Pixel Watch 4 LTE su Amazon

Il prezzo ufficiale di 549€ per questa configurazione passa a 354€ su Amazon, con un risparmio netto di 195€ che corrisponde a uno sconto del 35%. È la cifra più bassa mai registrata per il modello da 45 mm con cassa in alluminio argento lucido e cinturino Active Band grigio creta. L’offerta rappresenta un’occasione concreta per chi cerca uno smartwatch Android di fascia alta senza dover aspettare l’arrivo del primo Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid