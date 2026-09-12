Toyota RAV4, negli USA sparisce dai piazzali: domanda record

Negli Stati Uniti Toyota RAV4 sta creando ai concessionari un grattacapo che quasi tutti i costruttori firmerebbero subito: le auto finiscono troppo in fretta. La nuova generazione del SUV arriva nei piazzali e sparisce, con una domanda che supera abbondantemente il numero di esemplari disponibili. Il risultato è che chi vende fatica a tenere anche solo qualche unità in stock, mentre chi compra deve mettere in conto tempi di attesa non proprio brevi.

Il motivo è abbastanza lineare. La vettura viene proposta ormai soltanto in versione ibrida e la produzione iniziale programmata dalla casa giapponese non basta a coprire ordini di questa portata. Toyota ha già messo in agenda un incremento dei volumi, ma sarà graduale e, stando alle prime indicazioni, comunque troppo lento rispetto alla velocità con cui il mercato sta assorbendo il modello.

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La scommessa sul full hybrid ha funzionato fin troppo bene

La scelta di puntare esclusivamente sul full hybrid si è rivelata azzeccata, perché intercetta in pieno quello che gli automobilisti americani stanno cercando in questa fase, spinti anche dai prezzi dei carburanti in salita, pur restando su livelli lontani da quelli europei e italiani in particolare. I numeri raccontano il cambiamento: nel corso del 2026 negli Stati Uniti i modelli ibridi hanno superato il 18% delle immatricolazioni totali, contro il 7% delle elettriche pure. Le motorizzazioni tradizionali a combustione interna restano ancora dominanti con il 75%, ma il divario si sta assottigliando.

Quello che ha spiazzato tutti, però, non è tanto la direzione quanto la rapidità. La rotazione degli stock è diventata anomala per un segmento che di solito viaggia su ritmi tranquilli. Jessica Caldwell, responsabile delle analisi di mercato presso Edmunds, ha descritto così la situazione: “È davvero insolito vedere auto volare via dai piazzali dei concessionari in questo modo. Non è una cosa che si verifica normalmente in quel segmento di crossover di dimensioni medio piccole, così pratico e tipicamente suburban”.

Attese lunghe, ma i clienti restano

I tempi di consegna stanno mettendo alla prova la pazienza degli acquirenti, eppure il fenomeno non si sta traducendo in una fuga verso la concorrenza. Merito della fedeltà al marchio, che per Toyota resta un patrimonio solido. Le vendite del costruttore negli Stati Uniti sono comunque cresciute dello 0,3% fino a luglio 2026, segnale che i problemi di fornitura non stanno erodendo la posizione complessiva.

Sempre Caldwell ha spiegato il meccanismo: “Ci sono altri veicoli all’interno della gamma Toyota a cui i consumatori possono rivolgersi. Toyota ha una fortissima fedeltà al marchio, le persone che acquistano una Toyota di solito rimangono con Toyota per molti anni, non solo per l’acquisto di un veicolo ma per diversi successivi”. Tradotto: chi non trova subito il SUV che desidera spesso ripiega su un altro modello della stessa casa, oppure aspetta.

Un bestseller che non conosce crisi

Il boom americano è solo l’ultimo capitolo di una storia che dura da tempo. RAV4 è da anni un bestseller globale, tanto da aver superato la “cugina” Corolla e da essere diventata l’auto più venduta al mondo, un traguardo raggiunto per giunta quando il modello era ormai a fine carriera e avrebbe potuto fisiologicamente rallentare.

I numeri parlano chiaro. Nel 2025 le consegne hanno superato 1,12 milioni di unità, con una crescita dell’1,5% rispetto al 2024, anno in cui il SUV era già in cima alla classifica delle vendite mondiali. Un risultato che rende ancora più comprensibile la situazione attuale sul mercato statunitense, dove la nuova generazione parte da una base di clienti già enorme e consolidata.

La strategia della casa giapponese, insomma, ha prodotto un effetto collaterale insolito: non convincere il pubblico, ma riuscire a servirlo. E con l’aumento della produzione previsto solo per fasi successive, i piazzali dei concessionari americani continueranno a svuotarsi più in fretta di quanto si riempiano.