Trapianto di rene di maiale: record di 271 giorni per Tim Andrews

Un trapianto di rene di maiale ha tenuto in vita un uomo per 271 giorni, il periodo più lungo mai registrato, mentre aspettava che si liberasse un organo umano compatibile. Il protagonista di questa storia è Tim Andrews, che ha convissuto per quasi nove mesi con un organo animale al posto del proprio, prima di ricevere finalmente il rene umano che attendeva.

Il rene che gli è stato impiantato aveva persino un nome, Wilma, il soprannome scelto per l’organo che per mesi ha svolto il lavoro che i suoi reni non erano più in grado di fare. Una scelta affettuosa, quasi domestica, per qualcosa che sul piano medico rappresenta invece uno dei territori più delicati della chirurgia contemporanea.

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Cosa significa un record di 271 giorni

Il numero, da solo, dice più di tante spiegazioni. 271 giorni sono il tempo più lungo mai trascorso da una persona con un rene di maiale funzionante nel corpo. Non si tratta di una settimana di osservazione o di un esperimento di pochi giorni in terapia intensiva, ma di mesi interi in cui l’organo ha continuato a lavorare, permettendo ad Andrews di aspettare il momento in cui sarebbe arrivato un organo umano.

Chi conosce anche solo superficialmente il tema sa quanto sia complicato far accettare al sistema immunitario umano un tessuto che arriva da un’altra specie. Ed è proprio qui che il caso di Andrews assume un peso particolare, perché quel record temporale racconta una resistenza che fino a poco tempo fa sembrava fuori portata.

Il rene di maiale, alla fine, ha cominciato a cedere. È il momento in cui la storia cambia direzione, perché il progressivo deterioramento della funzionalità di Wilma ha reso necessario il passaggio successivo, quello che era stato l’obiettivo dall’inizio.

Il trapianto umano arrivato a gennaio 2026

Andrews ha ricevuto il suo trapianto di rene umano nel gennaio 2026, dopo che l’organo animale aveva iniziato a mostrare segni di cedimento. Un tempismo che, guardando la sequenza degli eventi, racconta esattamente la logica con cui questi interventi vengono pensati, cioè come un ponte. Non una soluzione definitiva, ma un modo per guadagnare tempo prezioso a chi si trova in lista d’attesa e non può permettersi di aspettare a vuoto.

È il concetto stesso di xenotrapianto a funzionare così, almeno nella fase in cui si trova oggi la ricerca. L’organo animale copre un intervallo, tiene in piedi funzioni vitali, e nel frattempo il paziente resta candidabile per l’organo umano che rappresenta la destinazione finale del percorso.

Un ponte tra due trapianti

La vicenda di Tim Andrews si legge quindi su due livelli. Da una parte c’è il dato tecnico, quei 271 giorni che spostano in avanti il limite di quanto si sapeva fosse possibile. Dall’altra c’è la dimensione più concreta e umana, quella di una persona che ha attraversato mesi di attesa con un organo che non era nato per lui, e che ha comunque tenuto.

Il trapianto di rene di maiale ha esaurito il suo compito nel momento in cui è arrivato l’organo umano. Wilma ha lavorato fino a quando ha potuto, e poi ha lasciato il posto. Andrews, dal gennaio 2026, vive con il rene umano che aspettava da tempo.