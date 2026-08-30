NCIS, Michael Weatherly torna dopo 10 anni

Il ritorno di Michael Weatherly in NCIS è ormai ufficiale, con tanto di prima immagine diffusa in anteprima, e arriva esattamente dieci anni dopo l’addio dell’attore alla serie che lo ha reso celebre. Nel 2016, durante la tredicesima stagione, Tony DiNozzo usciva di scena lasciando in sospeso una delle storie d’amore più discusse della televisione procedurale americana. Adesso quel personaggio torna a casa, e lo fa con un arco narrativo lungo un’intera annata.

Per capire il peso di questa notizia bisogna fare un passo indietro. Cote de Pablo aveva lasciato NCIS all’inizio dell’undicesima stagione perché non riteneva che Ziva David venisse trattata come meritava, mentre Weatherly se n’era andato due stagioni più tardi. In mezzo, una serie di indizi sparsi qua e là sul destino dei due personaggi e un esercito di fan rimasti con il fiato sospeso. La riunione è arrivata soltanto nel 2025 con NCIS: Tony & Ziva, lo spinoff dedicato interamente alla coppia, debuttato a settembre di quell’anno. L’accoglienza però non è stata quella sperata, il voto medio degli utenti si è fermato a 3,1 e la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

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Dal fallimento dello spinoff al rientro nella serie madre

CBS aveva confermato la novità già a luglio, annunciando che Weatherly avrebbe vestito di nuovo i panni del suo personaggio più famoso per una linea narrativa importante, destinata a durare per tutta la ventiquattresima stagione di NCIS. Un ritorno che sembrava improbabile, considerando che all’epoca l’attore aveva lasciato perché si sentiva esaurito e convinto che il suo percorso nella serie fosse concluso. La serie, dal canto suo, è sopravvissuta benissimo senza di lui, macinando stagioni su stagioni.

Le cose però sono cambiate parecchio da allora, sia per l’attore sia per il personaggio. A raccontarlo è lo showrunner Steven D. Binder, che non ha nascosto l’entusiasmo. “Avere Michael Weatherly di nuovo nella famiglia di NCIS è uno di quei sogni che ogni sceneggiatore può fare”, ha dichiarato. “Siamo felicissimi che torni. Tony DiNozzo ha sempre avuto la capacità di dare un tocco speciale a ogni scena in cui appare, e vedere i nuovi membri della squadra confrontarsi con la leggenda di cui avevano soltanto sentito parlare è divertente quanto sembra”.

Un DiNozzo diverso, tra affari privati e paternità

Il DiNozzo che rivedremo sullo schermo non è più quello di dieci anni fa, e questo è forse l’aspetto più interessante dell’operazione. “Quando ritroviamo Tony questa stagione, è tornato a Washington per espandere la sua azienda di sicurezza privata, Salus Mondiale, e si ritrova coinvolto in un caso che si incastra alla perfezione nell’universo di NCIS”, ha spiegato Binder. Nessun reset, insomma, ma una continuità con quanto raccontato negli anni successivi alla sua uscita.

C’è di più. Secondo lo showrunner, la parte più gratificante del lavoro è stata proprio esplorare l’evoluzione del personaggio. “Resta il carismatico e brillante DiNozzo che i fan conoscono e adorano, ma adesso è anche un padre e vive la vita con una figlia, cosa che gli ha dato una prospettiva, una maturità e una profondità emotiva maggiori”. Il carisma da mattatore, quindi, ma filtrato da un’esperienza di vita che il pubblico non ha visto svilupparsi sullo schermo.