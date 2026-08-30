Dazi sui chip, Trump prepara la stretta: prezzi a rischio

Sul tavolo di Washington starebbero tornando i dazi sui chip, e la prospettiva non è affatto rassicurante per chi compra tecnologia. L’amministrazione Trump starebbe infatti studiando una nuova stretta sui semiconduttori, pensata per convincere i produttori a spostare una fetta sempre più consistente della produzione dentro i confini statunitensi. Il tutto arriva in un momento già complicato di suo, con la crisi delle memorie che sta mettendo sotto pressione l’intero comparto e con la corsa all’intelligenza artificiale che assorbe risorse, alza i costi di produzione e finisce per gonfiare i listini dei prodotti finiti.

Il meccanismo allo studio sarebbe piuttosto diretto nella sua logica: poter importare chip senza dazi solo in proporzione agli investimenti realizzati negli Stati Uniti. Chi mette soldi sul territorio americano ottiene margini di manovra, chi non lo fa paga. Un’idea che non nasce oggi, va detto. Trump la accarezza da tempo e già lo scorso agosto aveva agitato pubblicamente questa possibilità, senza troppi giri di parole. A gennaio l’amministrazione ha poi tracciato di nuovo un percorso verso dazi più ampi sui semiconduttori, abbinandoli a un sistema di incentivi rivolto alle aziende disposte a rafforzare la produzione domestica.

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Il nodo dei tempi troppo stretti

Le critiche che arrivano dall’industria tecnologica non riguardano tanto il principio quanto il calendario. Le quote di importazione esenti previste dal piano sarebbero troppo limitate, e la fase di transizione non lascerebbe alle aziende il tempo necessario per far crescere davvero la capacità produttiva sul suolo americano. Costruire una fabbrica di chip non è come aprire un magazzino: servono anni, competenze specifiche, catene di fornitura che vanno ricostruite pezzo per pezzo.

Qualche colosso si è già mosso, per la verità. TSMC e Apple hanno avviato investimenti negli Stati Uniti, ma passare dagli annunci agli impianti che sfornano volumi significativi richiede tempi lunghi. Nel frattempo, se le regole entrassero in vigore con la tempistica ipotizzata, le stesse aziende si troverebbero a pagare tariffe su componenti che semplicemente non possono ancora produrre in casa. Uno scenario che l’industria considera penalizzante, perché colpirebbe anche chi sta effettivamente investendo, solo con ritmi diversi da quelli richiesti.

Cosa rischia di succedere ai prezzi

Il punto che interessa più da vicino chi acquista smartphone, computer, schede video e qualsiasi altro dispositivo elettronico è banale ma inevitabile: i prezzi tech rischiano di salire ancora. I semiconduttori sono ovunque, dentro un telefono come dentro un frigorifero connesso, e ogni aumento di costo lungo la filiera tende a scaricarsi verso il basso, cioè sul listino finale.

La situazione, poi, si somma a una tensione già esistente. Il mercato delle memorie sta attraversando una fase difficile, con la domanda legata all’intelligenza artificiale che assorbe capacità produttiva e fa lievitare i costi. Aggiungere una barriera tariffaria a un quadro del genere significa mettere pressione su un sistema che è già in affanno. Non serve una laurea in economia per capire dove porta la somma di questi due fattori.

Resta il fatto che l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è chiaro e coerente con la linea seguita finora: riportare in patria una produzione che negli ultimi decenni si è spostata quasi interamente in Asia. La produzione di semiconduttori negli Stati Uniti è diventata una priorità politica prima ancora che industriale, e gli strumenti scelti per arrivarci sono quelli tipici di questa presidenza, cioè leve tariffarie combinate a incentivi mirati.

Quanto tutto questo si tradurrà in decisioni operative è ancora da definire, così come i dettagli sulle soglie di esenzione e sulla durata del periodo di adeguamento. Le aziende del settore stanno facendo sentire la propria voce proprio su questi due aspetti, chiedendo quote più generose e una transizione meno compressa rispetto a quanto ipotizzato finora.