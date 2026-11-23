Il lancio di GTA 6 potrebbe essere il più grande nella storia dei videogiochi e forse dell’intero intrattenimento. A suggerirlo è una stima di Sensor Tower, società che analizza il mercato videoludico, secondo cui il nuovo titolo di Rockstar Games avrebbe venduto circa 24,58 milioni di copie nelle prime 24 ore. Il giro d’affari sarebbe di 2,36 miliardi di dollari a livello globale, cioè circa 2,2 miliardi di euro. Una cifra che fa girare la testa anche a chi segue il settore da anni.

Se questi numeri trovassero conferma, GTA 6 diventerebbe il videogioco venduto più rapidamente di sempre. E non finisce qui, perché il gioco supererebbe al debutto qualsiasi altro prodotto dell’industria dell’intrattenimento in termini di incassi, film compresi. Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava semplicemente fuori portata per un singolo titolo.

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PS5 fa la parte del leone e il confronto con GTA 5 è impietoso

Guardando alla distribuzione tra le piattaforme, il quadro è piuttosto netto. Secondo il rapporto circa il 75% delle copie sarebbe stato acquistato su PS5, il che si tradurrebbe in oltre 18,4 milioni di unità vendute sulla console Sony. Su Xbox Series X|S invece le copie si fermerebbero a circa 6,15 milioni. Un divario ampio che conferma il peso della piattaforma giapponese per questa uscita.

Anche limitandosi alle stime attuali, il paragone con il capitolo precedente mostra una crescita notevole. GTA 5 aveva venduto circa 11,2 milioni di copie nel primo giorno, con ricavi superiori a 815 milioni di dollari (circa 750 milioni di euro). All’epoca raggiunse il miliardo di dollari, poco più di 900 milioni di euro, in appena tre giorni e quel risultato rappresentò un record assoluto per tutta l’industria dell’intrattenimento. Il nuovo episodio avrebbe quindi più che raddoppiato le vendite del predecessore nelle prime ore di vita.

Il confronto diventa ancora più curioso se si esce dal mondo dei videogiochi. Al cinema il primato per il miglior fine settimana d’esordio mondiale appartiene ad Avengers: Endgame, che incassò circa 1,22 miliardi di dollari, ovvero intorno a 1,1 miliardi di euro. Una somma nettamente inferiore ai 2,36 miliardi di dollari attribuiti al titolo Rockstar in un solo giorno. Il kolossal Marvel aveva a disposizione un intero fine settimana mentre qui si parla di sole 24 ore.

Costi di sviluppo già coperti e il silenzio dei diretti interessati

C’è poi la questione dei costi di produzione, che da tempo alimenta discussioni tra appassionati e analisti. Negli ultimi anni diverse indiscrezioni hanno ipotizzato che lo sviluppo di GTA 6 possa essere costato tra 1 e 2 miliardi di dollari, all’incirca tra 900 milioni e 1,8 miliardi di euro. Se le stime di Sensor Tower si rivelassero accurate, il gioco avrebbe recuperato l’intero investimento già nel giorno dell’arrivo sul mercato. Uno scenario praticamente senza precedenti per una produzione di queste dimensioni.

Bisogna però tenere a mente un dettaglio non trascurabile. Né Rockstar Games né la casa madre Take Two Interactive hanno ancora diffuso dati ufficiali sulle vendite del gioco. Le cifre circolate finora sono quindi una stima elaborata da Sensor Tower sulla base delle proprie rilevazioni di mercato, che includono le vendite digitali e i preordini.

Fonte: TecnoAndroid