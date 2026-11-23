Il RedMagic 12 Pro è lo smartphone da gaming che porta al debutto lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, e lo fa con un display a 185 Hz, una batteria da 8.400 mAh e un raffreddamento a liquido ora esteso a due circuiti.

Il REDMAGIC è uno di quei telefoni che si riconoscono appena li giri. Il retro trasparente e i grilletti sul bordo fanno capire subito che è pensato per giocare. La domanda è come se la cava quando, finita la partita, torna a essere il telefono che usi tutti i giorni.

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Lo abbiamo provato con Mobile Legends e PUBG Mobile e lo abbiamo usato anche per scattare foto e girare video. Ora vediamo nel dettaglio com’è fatto, come si gioca e cosa aspettarsi da batteria e fotocamere.

RedMagic 12 Pro: più leggero, più sottile

Credits: TecnoAndroid

La prima cosa che si nota girando il telefono è il retro completamente piatto. Le fotocamere sono a filo con la scocca, quindi il modulo non crea uno spessore quando si appoggia il telefono sul tavolo. I bordi sono più arrotondati rispetto a REDMAGIC 11 Pro. Con 223 grammi e 8,55 mm di spessore resta un telefono grande, ma è più leggero e sottile del predecessore, pur avendo una batteria più capiente.

Il telaio in alluminio è abbinato a Gorilla Glass 7i su entrambi i lati. Dal retro trasparente si vede il circuito a liquido, messo in risalto dall’illuminazione RGB personalizzabile. Nightfreeze è la versione nera, Subzero quella argentata e Skyfrost la variante azzurra prevista più avanti. Il telefono ha certificazioni IP68 e IP69, mentre il canale della ventola ha una protezione IPX8 separata.

All’interno della confezione troverete il cavo USB, la cover rigida trasparente, l’estrattore della SIM e la documentazione corrispondente.

Credits: TecnoAndroid

Display e fotocamera sotto lo schermo

Lo schermo OLED da 6,85 pollici ha cornici da 0,96 mm e una risoluzione di 2.688 × 1.216 pixel. Quando si gira il telefono in orizzontale, la cosa che si apprezza di più è avere tutta la superficie libera. La fotocamera frontale è nascosta sotto il pannello e a schermo acceso è difficile individuarla.

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La frequenza arriva a 185 Hz ed è gestita dal chip G1. I fotogrammi effettivi dipendono dal titolo e dalle sue impostazioni. Il tocco viene rilevato a 500 Hz medi, con un picco istantaneo di 5.000 Hz. Sul fronte della luminosità, i 5.000 nit dichiarati riguardano una porzione del display. Il picco globale dichiarato è di 1.900 nit.

Prestazioni, gioco e Game Space

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Lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 è realizzato a 2 nanometri e raggiunge i 5 GHz sui due core più veloci. A dargli una mano c’è RedCore R5, che gestisce alcune funzioni dedicate al gioco, tra cui il tocco e la generazione dei fotogrammi sui titoli compatibili. La versione in prova ha 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La gamma parte da 12 GB e 256 GB e arriva a 16 GB e 1 TB.

Durante le prove di gioco, le prestazioni sono state buone. Mobile Legends e PUBG Mobile hanno dato modo di vedere il telefono alle prese con due giochi piuttosto diversi. La resa è stata fluida nelle sessioni provate. I 185 Hz restano la frequenza massima del display e le opzioni disponibili cambiano da un titolo all’altro.

Per entrare in Game Space basta tenere premuto il tasto rosso sul fianco, la Magic Key. Da lì si avviano i giochi e si accede alle impostazioni dedicate. I due grilletti capacitivi da 520 Hz possono essere associati a un punto preciso dello schermo. In PUBG, per esempio, il grilletto destro può prendere il posto del pulsante di sparo. Durante la prova, richiamare il pannello sopra la partita però è stato meno immediato che aprire la schermata principale con la Magic Key.

Da Game Space si accede anche a Gravity X, che raccoglie l’emulatore per giochi PC, le opzioni per usare controller, tastiera e mouse e quelle per collegare uno schermo esterno. La compatibilità con i giochi PC varia da titolo a titolo.

Raffreddamento e rumore della ventola

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Il raffreddamento a liquido c’era già su REDMAGIC 11 Pro. Su questo modello diventa a doppio circuito, con due percorsi che coprono le zone del processore e della batteria. Fanno parte del sistema AquaCore 3.0 anche una camera a vapore, il metallo liquido e la ventola integrata.

Durante il gioco la scocca si è scaldata in modo piuttosto uniforme. Il calore si avverte, ma nelle sessioni provate è rimasto contenuto e il telefono è rimasto comodo da tenere in mano. La ventola cambia il quadro sul fronte del rumore. Selezionando Raffreddamento rapido, la si porta alla velocità massima e si sente chiaramente. In modalità automatica, invece, la velocità viene regolata in base alla temperatura e all’uso.

Batteria e ricarica

La batteria da 8.400 mAh guadagna 900 mAh rispetto alla generazione precedente. L’autonomia è stata buona anche nelle sessioni di gioco della prova. Quanto dura una carica dipende dal titolo, dalla luminosità e dalle impostazioni usate, compresa la ventola.

La ricarica arriva fino a 80 W sia via cavo sia in wireless, con accessori compatibili. C’è anche la ricarica inversa fino a 22,5 W. Gli 80 W indicano la potenza massima dichiarata e possono variare durante la ricarica.

Fotocamere posteriori ed anteriore

Credits: TecnoAndroid

REDMAGIC 12 Pro nasce come smartphone da gaming e, per le foto e i video di tutti i giorni, fa il suo lavoro. Sul retro ci sono due fotocamere da 50 megapixel. La principale è quella che si usa a 1×. L’ultragrandangolare è comoda quando serve far entrare più spazio ai lati, per esempio davanti a un edificio o in una foto di gruppo. Lo zoom oltre 1× è digitale.

La frontale da 16 megapixel invece, è quella nascosta sotto lo schermo. Il vantaggio di questa soluzione si vede soprattutto quando si gioca o si guarda un video a tutto schermo. Per valutare foto e video, gli scatti e le clip della prova raccontano più dei numeri sulla scheda tecnica.

Software, audio e connettività

Il telefono usa REDMAGIC OS 12, basato su Android 17 con Google Gemini. Nei menu dedicati al gaming qualche traduzione italiana è poco chiara. Alcune etichette sono anche troncate, e questo rende più difficile capire al volo a cosa serva una voce.

Ci sono due altoparlanti con Dolby Atmos, un lettore di impronte a ultrasuoni, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e NFC. La porta USB 3.2 Gen 2 supporta l’uscita video fino a 4K. Si possono inserire due SIM fisiche. Mancano eSIM e jack per le cuffie.

Prezzi e conclusioni

In Italia la vendita è iniziata il 18 novembre 2026. La versione da 12 GB e 256 GB costa 899 euro. Quella da 16 GB e 512 GB, usata per questa prova, costa 999 euro. Si arriva a 1.199 euro per la versione da 16 GB e 1 TB.

Giocando, la combinazione che convince di più è quella tra schermo senza foro, prestazioni fluide e calore ben distribuito. La batteria è un altro punto a favore. La ventola si sente quando la si spinge al massimo e alcuni menu di Game Space richiedono un po’ di pratica, non è stato particolarmente semplice riuscire a comprendere i meccanismi di configurazione. Per quanto riguarda foto e video quotidiani il telefono se la cava, ma sicuramente il motivo principale per sceglierlo resta il gaming.

Fonte: TecnoAndroid