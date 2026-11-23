Venticinque anni non si compiono tutti i giorni e in casa Xbox la ricorrenza ha il sapore di un viaggio nella memoria. Tra le macchine che hanno accompagnato questo lungo percorso ce n’è una che occupa un posto speciale, ed è Xbox 360. Seconda console del marchio, è considerata ancora oggi la più celebre e popolare fra tutte quelle uscite nell’ultimo quarto di secolo. Proprio per questo l’anniversario diventa l’occasione giusta per rendere omaggio ai suoi classici, quei giochi fatti di avventure, corse e mondi aperti che hanno segnato un’intera generazione di appassionati.

Per capire da dove nasca tutto questo affetto conviene fare un passo indietro, fino agli inizi del millennio. Xbox prende forma come una costola di Microsoft con un obiettivo piuttosto preciso, cioè contrastare lo strapotere di Sony e della sua PlayStation, che in quel periodo dominavano il settore con una forza difficile da scalfire. Entrare in un mercato del genere non era affatto scontato e la nuova arrivata si trovava davanti a un avversario solido, amatissimo dal pubblico e con un vantaggio enorme in termini di popolarità.

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Perché Xbox 360 è rimasta nel cuore dei giocatori

Fra tutte le console della famiglia, quella che viene ricordata con più tenerezza resta senza dubbio Xbox 360. Non è soltanto una questione di numeri o di fama. Per molti giocatori quella piattaforma ha coinciso con un momento preciso della propria vita, con pomeriggi passati davanti allo schermo e con titoli capaci di lasciare ricordi che durano ben oltre la fine di una partita. Quando si parla di una macchina amata così a lungo, del resto, il merito finisce quasi sempre per ricadere sui giochi che l’hanno resa tale.

Ed è proprio lì che si concentra l’attenzione in occasione dei 25 anni di Xbox. Celebrare la storia del marchio significa inevitabilmente ripercorrere le esperienze che hanno costruito il legame tra la console e il suo pubblico. Una libreria ricca e varia, capace di parlare a gusti molto diversi tra loro, è spesso il vero motivo per cui un hardware smette di essere un semplice oggetto e diventa parte dei ricordi di chi lo ha usato.

Avventure, corse e mondi aperti di una generazione

I generi che hanno definito l’identità di Xbox 360 raccontano bene questa varietà. Da una parte ci sono le avventure, quelle storie in cui immergersi per ore seguendo personaggi e vicende che restano impresse. Dall’altra le corse, con il loro carico di velocità, sfide e quel gusto un po’ ossessivo di migliorare il proprio tempo giro dopo giro. Poi ci sono i mondi aperti, territori vasti da esplorare liberamente, dove ogni angolo poteva nascondere una sorpresa e dove il giocatore aveva la sensazione di decidere davvero il proprio percorso. Proprio questa combinazione di proposte così diverse ha contribuito a fare della console un punto di riferimento per milioni di persone. Chi cercava emozioni narrative trovava pane per i suoi denti, chi amava l’adrenalina dei motori aveva di che divertirsi e chi preferiva perdersi in ambientazioni sconfinate non restava certo a mani vuote. Un ventaglio ampio che ha permesso alla piattaforma di conquistare giocatori di ogni tipo. L’omaggio ai classici di Xbox 360 arriva così nel pieno dei festeggiamenti per il quarto di secolo del marchio, con lo sguardo rivolto a quei titoli che hanno trasformato la seconda console di Microsoft nella più celebre e popolare uscita negli ultimi 25 anni.

Fonte: TecnoAndroid