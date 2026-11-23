Il lancio di GTA VI non ha messo alla prova soltanto la pazienza dei giocatori ma anche le infrastrutture che tengono in piedi la rete. Nelle ore del debutto del nuovo capitolo firmato Rockstar Games, la rete di Internet Exchange gestita da DE-CIX ha registrato un nuovo record mondiale di traffico, con un picco aggregato sui propri nodi mai visto prima. Un risultato che racconta bene il peso di un’uscita attesa da milioni di persone e capace di spostare quantità enormi di dati in pochissimo tempo.

Il picco di 33,03 terabit al secondo

Il momento di massima pressione è arrivato mercoledì 18 novembre alle 20:20, ora dell’Europa centrale. A quell’ora il throughput complessivo degli exchange DE-CIX sparsi nel mondo è salito fino a 33,03 terabit al secondo. Va precisato che il dato riguarda l’infrastruttura globale dell’operatore e non l’intero traffico di Internet, ma resta comunque una misura molto concreta dell’impatto prodotto da uno dei lanci videoludici più attesi di sempre.

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Secondo i numeri diffusi dall’operatore, il traffico durante la finestra di lancio è stato superiore del 25% rispetto a quello di una settimana tipica all’inizio del 2026. GTA VI è arrivato ufficialmente il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una distribuzione scaglionata che ha seguito la mezzanotte locale dei vari Paesi. Proprio questa uscita a ondate ha fatto sì che il carico si accumulasse già nella serata precedente alla data ufficiale.

Curiosamente il nuovo primato supera solo di poco quello fissato pochi giorni prima. Il 10 novembre infatti, con l’avvio dei preload, la rete globale aveva già toccato 33,01 Tbps. Del resto le dimensioni del gioco, circa 210 GB, avevano lasciato intuire fin da subito una domanda fuori dall’ordinario, e le cifre registrate tra preload e debutto lo hanno confermato.

Francoforte e il ruolo dei download anticipati

Numeri molto alti sono arrivati anche da Francoforte, sede del più grande Internet Exchange d’Europa. Qui il traffico ha raggiunto 22,15 terabit al secondo, un valore appena inferiore ai 22,30 Tbps osservati una settimana prima, quando erano stati aperti i download anticipati. In questo caso il picco del lancio non ha superato quello dei preload, ma la differenza è minima e dimostra quanto lo snodo tedesco sia stato sollecitato in entrambe le occasioni.

La scelta di distribuire il preload su più giorni ha avuto un effetto evidente. Una parte importante del carico è stata assorbita in anticipo, alleggerendo il momento dell’uscita vera e propria. Questo però non ha impedito al debutto di GTA VI di stabilire comunque un nuovo massimo a livello globale, segno che l’interesse attorno al titolo era tale da generare volumi enormi anche con buona parte dei file già scaricati.

Un day one che diventa un test per la rete

Dietro questi numeri c’è anche una questione di progettazione. DE-CIX spiega che la propria infrastruttura viene dimensionata mantenendo sempre delle riserve di capacità, con l’obiettivo di non superare il 75% di utilizzo. È proprio questo margine a permettere di reggere eventi straordinari come quello appena vissuto senza mandare in crisi le connessioni.

Il debutto di GTA VI mostra quindi qualcosa che va oltre la semplice popolarità di un videogioco. Un grande evento digitale può incidere in poche ore sulle dorsali che collegano fornitori di contenuti, operatori e reti locali, e il day one del titolo di Rockstar Games si è trasformato in un vero banco di prova per Internet, con il nodo di Francoforte fermo a 22,15 Tbps e la rete globale dell’operatore spinta fino a 33,03 terabit al secondo.

Fonte: TecnoAndroid