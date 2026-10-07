Gothic 1 Remake per PS5 scende a 47,49 euro con la Festa Prime

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su Gothic 1 Remake trova adesso un motivo concreto per farlo. La versione per PS5 è in sconto su Amazon a 47,49 euro invece dei 59,99 euro del prezzo consigliato, con un risparmio che arriva al 21%. L’occasione rientra nella Festa delle Offerte Prime e ha una durata molto limitata, visto che le promozioni restano attive soltanto il 6 e il 7 ottobre. Parliamo quindi di poche ore a disposizione per approfittarne.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni dall’ordine. Un dettaglio non da poco per chi preferisce evitare rivenditori terzi e vuole avere il gioco tra le mani senza attese troppo lunghe. Prima di decidere, però, conviene dare un’occhiata a cosa propone davvero questo ritorno di un nome storico.

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Un classico dei GDR rimesso a nuovo

Il titolo è il rifacimento di un grande classico, uno di quei giochi che gli appassionati di GDR considerano praticamente imperdibili. Il lavoro fatto sul progetto punta a rendere l’esperienza complessiva più convincente rispetto al passato, senza però tradire l’anima dell’originale. I sistemi di progressione e lo spirito di esplorazione sono rimasti fedeli a quelli che avevano conquistato il pubblico all’epoca, e questo è forse l’aspetto che più interessa ai fan di vecchia data.

Dove invece si nota un cambio di passo è nel sistema di combattimento. Gli scontri risultano più moderni e fluidi, oltre che decisamente più dinamici. Il punto interessante è che tutto questo non stravolge l’approccio tattico che ha sempre caratterizzato la serie. Si combatte in modo più reattivo, insomma, ma serve ancora ragionare prima di lanciarsi contro un avversario.

Un altro elemento centrale riguarda la scelta della fazione. Nel corso dell’avventura spetta al giocatore decidere a quale gruppo unirsi, e da questa decisione dipende lo sviluppo delle abilità e dello stile di gioco. Ogni percorso porta quindi a un’esperienza diversa, con un personaggio costruito su misura in base alle proprie preferenze.

Più di 50 ore nella Colonia

Sul fronte della longevità il gioco non delude. La campagna offre oltre 50 ore di gameplay, tutte ambientate nel vasto e pericoloso mondo della Colonia, l’area che fa da sfondo all’intera vicenda. Uno spazio ampio da esplorare, pieno di insidie, che richiede attenzione e un minimo di pazienza per essere scoperto fino in fondo.

Per chi non ha ancora un abbonamento, va ricordato che è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, a patto di non averlo già fatto in passato. In questo modo si può accedere agli sconti esclusivi riservati agli iscritti, compreso quello su Gothic 1 Remake per PS5. Il prezzo ribassato a 47,49 euro resta valido solo durante le due giornate della promozione, il 6 e il 7 ottobre.

L’offerta fa parte della selezione dedicata ai migliori videogiochi per PS5 proposti durante la Festa delle Offerte Prime 2026, un’iniziativa che raccoglie diversi titoli a prezzo ridotto. Tra questi, il remake di uno dei GDR più amati si ritaglia uno spazio di rilievo grazie a un taglio di circa 12 euro rispetto al listino ufficiale di 59,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid