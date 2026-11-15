WhatsApp prepara Instants: foto e video effimeri da 30 secondi

Una funzione nata su Instagram si prepara a sbarcare anche su WhatsApp. Si chiama Instants e ad aprile è arrivata sul social delle foto anche in Italia, introducendo un modo diverso e più immediato di condividere immagini e brevi filmati. Ora la stessa idea sembra pronta a fare il salto verso l’app di messaggistica, visto che nel codice della versione beta 2.26.45.13 di WhatsApp per Android sono già comparse le prime tracce dei lavori in corso. Va chiarito subito che per il momento non c’è nulla da provare. La novità non è ancora disponibile nemmeno per chi partecipa al programma di test, quindi tutto ciò che emerge arriva dalle righe di codice e non da un rilascio vero e proprio. Gli indizi però sono abbastanza chiari da far capire con buona precisione come dovrebbe funzionare il nuovo strumento e in quale punto dell’applicazione verrà collocato. Si parla di una funzione ancora in costruzione, ma con caratteristiche già piuttosto definite.

Un fulmine nella scheda Chat e una fotocamera dedicata

Il cuore della novità è un pulsante inedito, riconoscibile dall’icona di un fulmine e posizionato nella parte superiore della scheda Chat. Toccandolo si aprirà una fotocamera pensata esclusivamente per creare e inviare contenuti destinati a non durare. Non si tratta quindi della classica fotocamera già presente nelle conversazioni ma di uno spazio separato e costruito attorno a un’unica idea, cioè catturare qualcosa al volo e spedirlo ai propri contatti senza troppi passaggi.

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Questi contenuti effimeri andranno ad affiancarsi ai messaggi effimeri introdotti di recente su WhatsApp. Sono due strumenti diversi ma accomunati dalla stessa logica, quella di materiale che non rimane per sempre nelle chat. Da una parte ci sono i testi che spariscono, dall’altra arriveranno scatti e clip con un ciclo di vita altrettanto breve. La posizione scelta per il pulsante, ben visibile in cima alla schermata principale delle conversazioni, lascia intendere che Instants non sarà una funzione nascosta tra i menu ma un accesso rapido a portata di dito.

Foto e video fino a 30 secondi ma niente galleria

Dalla nuova fotocamera sarà possibile scattare foto oppure registrare video con una durata massima di 30 secondi, da condividere poi con i propri contatti. Un limite di tempo contenuto, coerente con la natura stessa dello strumento. L’obiettivo non è realizzare filmati elaborati o lunghi racconti ma fissare un attimo e mandarlo subito, così com’è, alle persone con cui si chatta abitualmente.

C’è poi un vincolo che dice molto sulla filosofia della funzione. Non sarà possibile caricare immagini dalla galleria del telefono. Chi vorrà usare Instants dovrà scattare o registrare sul momento, senza poter recuperare foto vecchie o video salvati in precedenza. È esattamente lo stesso approccio adottato da Instagram, dove l’idea è offrire uno strumento per condividere momenti estemporanei e spontanei, lontani dalla cura e dalla selezione tipiche di altri contenuti social.

Proprio questa spontaneità si lega alla caratteristica principale degli Instants, ovvero il fatto che foto e clip sono destinate a scomparire dopo la visualizzazione. Una volta aperto dal destinatario, il contenuto non resterà nella conversazione. Un meccanismo pensato per chi desidera condividere qualcosa di immediato senza accumulare file nelle chat e senza la sensazione di lasciare una traccia permanente. Al momento la funzione è presente soltanto nel codice della versione beta 2.26.45.13 di WhatsApp per Android e non è ancora attiva nemmeno per i beta tester.

Fonte: TecnoAndroid