TIM regala Giga illimitati 5G per un mese a clienti selezionati

TIM ha deciso di premiare una parte dei propri già clienti con una serie di regali da attivare entro il 31 ottobre 2026. Tra le proposte più interessanti spicca l’opzione Giga illimitati 5G gratis per un mese, ma l’elenco comprende anche altri vantaggi pensati sia per chi utilizza la rete mobile sia per chi ha una linea fissa. Si tratta di un’iniziativa di caring rivolta a utenti selezionati, che possono riscattare i premi fino alla scadenza indicata, salvo eventuali modifiche da parte dell’operatore.

I regali si possono attivare in autonomia dall’Area Clienti e dall’app MyTIM, ma vengono proposti anche nei negozi dell’operatore. Per quanto riguarda il pacchetto di vantaggi, i clienti coinvolti possono trovare un buono carburante Q8 da 5 euro su TIM Star, già offerto nei giorni scorsi e riservato a chi ha raggiunto il livello Platinum o Diamond. C’è poi l’opzione con Giga illimitati 5G gratuita per un mese destinata ad alcuni clienti mobile, insieme a Disney+ gratis per 3 mesi. Chi ha sia la linea fissa che quella mobile può ricevere TIM Unica Power senza costi, mentre ai clienti di rete fissa può essere proposto TIM WiFi Priority in omaggio.

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Come attivare i Giga illimitati gratis su MyTIM

Gli utenti coinvolti vengono avvisati tramite SMS e notifiche push all’interno di MyTIM, così da scoprire quali vantaggi sono disponibili sulla propria linea. Dal 16 ottobre 2026 una parte dei clienti mobile ha ricevuto nell’app un messaggio che presenta l’omaggio come un regalo esclusivo e un segno dell’impegno dell’operatore verso la soddisfazione della clientela, con l’invito ad attivare i Giga illimitati gratuiti entro il 31 ottobre.

Per riscattare il regalo basta entrare nella sezione “Offerte” di MyTIM e cercare l’opzione tra gli Extra Giga. La stessa promozione era già stata proposta nei mesi precedenti anche tramite TIM Star, ma questa volta la descrizione richiama direttamente l’iniziativa di caring partita in questi giorni. Un dettaglio pratico non trascurabile riguarda la durata, perché l’offerta si disattiva in automatico al termine del periodo previsto.

Con l’opzione Giga Illimitati 5G x 1 mese si ottiene traffico internet mobile senza limiti in 5G, con velocità fino a 250 Mbps, valido per un mese dall’attivazione. Per poterne usufruire serve un credito residuo superiore a 0 euro sulla SIM. Va ricordato che per le offerte mobile con Giga illimitati TIM considera il superamento dei 600 Giga mensili come un uso non conforme a buona fede, con ulteriori parametri da rispettare introdotti da luglio 2025. La visione dei video da smartphone e tablet avviene in qualità HD o UHD e la promo resta legata esclusivamente all’uso personale, come stabilito dalle condizioni generali della SIM ricaricabile TIM.

Quanto al roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina, l’opzione prevede un limite di 6 Giga. Superata questa soglia, in assenza di altre opzioni dati, si può continuare a navigare con la tariffa a consumo, al costo di 0,13 centesimi di euro per MB.

Le velocità del 5G di TIM

Dal 9 giugno 2024 TIM offre due profili di velocità distinti in base all’offerta sottoscritta, chiamati “5G” e 5G Ultra. Quest’ultimo è incluso solo con alcune offerte mobile, tra cui quelle che già in passato comprendevano l’accesso al 5G, e garantisce fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso sulla rete 4G. Il profilo base invece si ferma a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

L’opzione regalata ai già clienti utilizza proprio il profilo base, a meno che sulla linea non sia già attiva un’offerta o un’opzione che abilita il 5G Ultra. Dal 28 settembre 2026 sono inoltre disponibili le nuove opzioni TIM 5G Priority, che assegnano la priorità di navigazione sia sulla rete 5G sia su quella 4G, con una velocità massima fino a 2 Gbps.

Per sfruttare il 5G servono comunque un dispositivo compatibile e la presenza in una zona coperta dall’operatore. Il 3G invece non è più disponibile, visto che la sua dismissione progressiva, avviata il 13 giugno 2022 e proseguita fino a metà ottobre 2022, ha portato allo spegnimento della tecnologia in tutta Italia.

Fonte: TecnoAndroid