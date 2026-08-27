TIM raddoppia i Giga: offerte da 4,99 euro fino al 29 agosto

Chi sta pensando di passare a TIM online ha ancora pochi giorni per approfittare della promozione estiva che gonfia i Giga inclusi nelle offerte operator attack, con prezzi che partono da 4,99 euro al mese. L’iniziativa, salvo cambiamenti, resta valida fino al 29 Agosto 2026 e riguarda quattro tariffe in particolare, tutte attivabili dalla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore selezionando il proprio gestore di provenienza dal menu a tendina. Il meccanismo è sempre lo stesso, cambia solo la quantità di traffico dati, che in alcuni casi raddoppia.

Le protagoniste sono TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese, TIM Power Special VPro 5G a 9,99 euro al mese e TIM Titanium Orange a 10,99 euro al mese. Vale la pena ricordare che l’aumento dei Giga non è un’esclusiva del canale web, dato che è previsto anche su altre offerte mobile TIM, comprese quelle proposte nei negozi fisici.

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Le offerte per chi arriva da Iliad, CoopVoce e virtuali

Scegliendo dal menu le voci “Iliad Italia”, “Coop Italia”, “Poste Mobile” oppure “Altro Operatore”, le due proposte principali restano quelle più economiche. TIM Power Famiglia Iron Web arriva a 201 Giga mensili al posto dei consueti 101, dati da 1 Giga di base più 200 Giga bonus anziché 100. In più ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS, con navigazione fino in 5G a velocità limitata a 250 Mbps.

TIM Supreme GPRO, invece, sale a 300 Giga mensili contro i 150 standard, con 100 Giga di base al posto di 50 e 200 Giga aggiuntivi bonus al posto di 100. Anche qui minuti illimitati, 200 SMS e 5G fino a 250 Mbps, il tutto a 5,99 euro al mese.

Per attivarle serve la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e da una lunga lista di operatori virtuali che comprende, tra gli altri, Afinna One, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobil, Élite Mobile, Optima Italia, Rabona Mobile, Spusu, Uno Mobile, Wings Mobile e Withu Italia. I rinnovi vengono addebitati su credito residuo, con possibilità di attivare in qualsiasi momento TIM Ricarica Automatica. In alternativa, dagli stessi gestori si può scegliere TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese con 300 Giga anziché 200.

Chi proviene da WindTre, Vodafone, Noitel e Tiscali

Selezionando “WINDTRE, Very Mobile” compare TIM Titanium Orange a 10,99 euro al mese, che con la promo estiva arriva a 200 Giga mensili invece di 150, ossia 100 di base più 100 bonus. Chi indica “Vodafone, HO Mobile, Fastweb” trova invece TIM Power Special VPro 5G a 9,99 euro al mese, anch’essa con 200 Giga complessivi al posto di 100. Entrambe includono minuti illimitati, 200 SMS e il 5G Ultra fino a 2 Gbps in download.

Chi arriva da Noitel o Tiscali può attivare TIM Wonder a 9,99 euro al mese, l’unica esclusa dall’aumento dei Giga, quindi con i soliti 100 Giga in 5G Ultra. Per chi proviene da Kena e Noverca Full restano invece le offerte standard TIM Mobile a 9,99 euro al mese con 200 Giga, TIM Mobile Easy a 9,99 euro con 300 Giga e TIM Mobile & Music a 11,99 euro con 300 Giga.

Costi iniziali, 5G Ultra e il nodo LoSai

Tutte le offerte online prevedono primo mese e attivazione gratuiti, con la sola spesa della SIM da 10 euro, di cui 5 euro di traffico prepagato incluso, pagabili anche in contanti al corriere. Sul sito è possibile richiedere anche le eSIM, mentre per l’identificazione si può usare la videoidentificazione oppure lo SPID.

Dall’8 Giugno 2026 è disponibile l’opzione 5G Ultra Summer Edition, che porta il profilo più veloce a 1,99 euro una tantum fino al 31 Dicembre 2026 e poi a 1,99 euro al mese, con adesioni aperte fino al 30 Agosto 2026. Un’ultima nota sul servizio di reperibilità LoSai e ChiamaOra, incluso gratuitamente ma che secondo alcune segnalazioni, soprattutto con TIM Power Famiglia Iron, verrebbe talvolta attivato nella versione con primo mese gratuito e poi a pagamento. In quel caso conviene verificare e, se serve, contattare il Servizio Clienti.