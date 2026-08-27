Rainbow 6 Tactics: Ubisoft annuncia lo strategico a squadre

RAINBOW 6 TACTICS è il nome che Ubisoft ha tirato fuori dal cappello durante l’Opening Night Live 2026, e non si tratta dell’ennesimo sparatutto competitivo. Il nuovo progetto è un titolo strategico ambientato nell’universo di Rainbow Six, una direzione diversa rispetto a quello a cui il marchio ha abituato il pubblico negli ultimi anni. L’annuncio è arrivato con un trailer mostrato durante la serata, il classico biglietto da visita di una vetrina che ormai apre di fatto la stagione degli annunci. La formula, stando a quanto emerso, ruota attorno a un’esperienza tattica costruita per essere profonda ma non respingente. Missioni a squadre, pianificazione avanzata, un impianto che chiede di ragionare prima di agire. Chi conosce la serie sa quanto il concetto di preparazione sia sempre stato centrale nel DNA del franchise, e qui sembra diventare il cuore vero e proprio del gameplay invece di restare una fase preliminare.

Un Rainbow Six che cambia prospettiva

La scelta di virare sullo strategico non è banale per un marchio identificato da anni con il gioco competitivo online. RAINBOW 6 TACTICS punta su una struttura in cui la squadra viene gestita come insieme, con un’attenzione particolare alla cooperazione fra i membri del team. Non è un dettaglio secondario, perché indica un baricentro spostato verso la gestione delle risorse e delle abilità piuttosto che sui riflessi puri. Ubisoft ha insistito su un aspetto in particolare, l’accessibilità. Un genere come quello tattico ha spesso la fama di essere ostico, pieno di sistemi sovrapposti e di curve di apprendimento ripide. L’obiettivo dichiarato è tenere insieme le due cose, profondità per chi cerca complessità e una porta d’ingresso più larga per chi si avvicina senza troppa esperienza alle spalle. Sulla carta funziona, poi bisognerà capire come si traduce concretamente una volta con il pad in mano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa manca ancora all’appello

Il quadro, per ora, resta volutamente parziale. L’azienda francese ha promesso maggiori dettagli nei prossimi mesi, formula che di solito significa una campagna informativa distribuita nel tempo, con approfondimenti graduali sui vari aspetti del gioco. Il trailer mostrato all’ONL 2026 serve da presentazione, non da dossier completo, e questo va messo in conto. Restano quindi diverse caselle vuote. La finestra di lancio non è stata comunicata, così come non sono stati chiariti i contorni precisi della struttura delle missioni o l’ampiezza del comparto cooperativo. Elementi che pesano parecchio nella valutazione finale di un progetto del genere, perché uno strategico vive di equilibri interni difficili da percepire da un filmato di pochi minuti.

Quello che si può dire è che il marchio Rainbow Six si allarga ancora, aggiungendo un tassello di natura diversa a un catalogo che negli anni ha attraversato generi differenti. La pianificazione avanzata citata da Ubisoft suggerisce un titolo pensato per chi ama studiare le situazioni, valutare gli approcci possibili e accettare che un errore di lettura possa costare caro. Un tipo di tensione diversa da quella dell’azione istantanea, ma non per questo meno intensa.

L’appuntamento con le informazioni più concrete è rimandato, e nel frattempo il trailer presentato durante l’Opening Night Live 2026 resta l’unico materiale disponibile per farsi un’idea di come si muoverà RAINBOW 6 TACTICS.