Galaxy S26 Ultra, il fix per la dominante rossa è arrivato

Il problema della dominante rossa sul display di Galaxy S26 Ultra sembra aver trovato una risposta concreta, e arriva per via software come Samsung aveva anticipato nelle settimane scorse. Il bug era stato segnalato da un numero tutt’altro che trascurabile di utenti, l’azienda sudcoreana lo aveva riconosciuto piuttosto in fretta e aveva messo nero su bianco una promessa: la correzione sarebbe arrivata entro questo mese. Detto, fatto, almeno sulla carta.

A confermare la distribuzione della patch è stato un avviso pubblicato nell’app Samsung Members in Corea del Sud. Nel messaggio si legge che il difetto della tinta rossastra sullo schermo verrà sistemato tramite un aggiornamento software rilasciato nella giornata stessa. Il riferimento, con ogni probabilità, è al firmware già in distribuzione sul mercato coreano, quello che porta con sé anche il pacchetto di sicurezza più recente.

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Cosa contiene davvero il nuovo firmware

Qui va fatta una piccola precisazione, perché Samsung non ha specificato in modo esplicito se la correzione sia inclusa proprio in quel pacchetto oppure viaggi separata. L’ipotesi più solida resta però la prima. L’azienda tende infatti a concentrare più patch e più fix all’interno dello stesso firmware, evitando di far scaricare due aggiornamenti distinti nello stesso giorno allo stesso dispositivo quando le modifiche possono tranquillamente convivere. È una prassi consolidata, non una novità di questa generazione.

Il rilascio, per ora, riguarda soltanto la Corea del Sud ed è partito da poche ore. Questo significa che i riscontri della community sono ancora scarsi e che manca quella massa critica di segnalazioni utile a capire se il problema sia stato eliminato del tutto oppure solo attenuato. Chi ha seguito la vicenda fin dall’inizio sa quanto conti la verifica sul campo: una calibrazione del display può sembrare corretta nei test di laboratorio e continuare a mostrare sfumature anomale in condizioni di luce particolari, soprattutto sui pannelli AMOLED che lavorano con luminosità molto basse.

Quando arriverà l’aggiornamento in Italia

La domanda che interessa di più al pubblico europeo riguarda ovviamente i tempi. Samsung non ha comunicato una tabella di marcia ufficiale per gli altri mercati, ma l’esperienza suggerisce che i tempi non saranno lunghi. Quando una correzione di questo tipo viene validata sul mercato domestico, il rollout internazionale segue di norma nel giro di qualche giorno, al massimo un paio di settimane. Difficile immaginare attese superiori, considerando anche la visibilità che la vicenda ha avuto tra i possessori del top di gamma.

Nel frattempo, per chi sta valutando l’acquisto, Galaxy S26 Ultra si trova già a prezzi interessanti sui canali online. Su Smarter Store il dispositivo è proposto a 855 euro, mentre altre proposte si attestano rispettivamente a 914 euro e 893 euro. Cifre che raccontano un mercato già piuttosto mosso attorno al modello di punta della gamma, con differenze anche sensibili a seconda del rivenditore.

La vicenda della tinta rossa merita comunque una lettura più ampia. Non capita spesso che un produttore riconosca pubblicamente un difetto di questo tipo su un modello appena arrivato sul mercato, e ancora meno spesso che indichi una finestra temporale precisa per la correzione. La scelta di comunicare tramite Samsung Members, il canale diretto verso la base utenti più attiva, va nella stessa direzione: contenere il rumore, dare un riferimento concreto, evitare che la questione degeneri.