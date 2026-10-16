TIM Privilege Smartphone verso i 250 Giga a 4,99 euro

Dal 16 ottobre 2026 l’offerta TIM Privilege Smartphone a 4,99 euro al mese dovrebbe salire a 250 Giga mensili per le nuove attivazioni, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Si tratta di un’indiscrezione non ancora ufficializzata dall’operatore e riguarda la tariffa riservata a chi arriva in portabilità da alcuni gestori e acquista contestualmente uno smartphone a rate.

Oggi chi sottoscrive questa promozione ottiene 200 Giga al posto dei 100 Giga di base, grazie al raddoppio tornato disponibile dal 10 settembre 2026 e previsto fino al 30 ottobre. Con il nuovo ritocco il bundle cresce di altri 50 Giga e resterà valido fino a nuova comunicazione. Novità in vista anche per TIM Mobile Smart MNP Easy, pensata per i nuovi clienti in arrivo da qualsiasi operatore che comprano un telefono a rate con TIMFin. Dal 26 ottobre 2026 passerà da 100 a 350 Giga in 5G Ultra, mantenendo minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese con Ricarica Automatica.

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Cosa include l’offerta e chi può attivarla

Per le attivazioni dal 16 ottobre il pacchetto comprenderà minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 250 Giga fino in 5G con velocità limitata a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il canone resta fermo a 4,99 euro al mese. Come accade per tutte le proposte Operator Attack nei negozi TIM, all’attivazione si pagano 6,99 euro, a cui vanno aggiunti il primo mese anticipato e la SIM, che costa generalmente 10 euro salvo promozioni decise dal rivenditore.

Per accedere serve la portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali, con l’esclusione di Kena, ho. Mobile, Tiscali, Noitel e PosteMobile. Tra i gestori ammessi figurano per esempio 1Mobile, Optima Mobile, Spusu, Lyca Mobile, CoopVoce, Digi Mobil e Welcome Full.

C’è poi il vincolo del finanziamento TIMFin, che va attivato entro 25 giorni dalla sottoscrizione. Se allo scadere di questo periodo il finanziamento non risulta sulla linea, la tariffa scontata viene disattivata e sostituita da TIM Power Supreme New a 7,99 euro al mese con 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Insieme alle rate la forza vendita propone anche TIM Club, che dal 31 agosto 2026 costa 19,99 euro una tantum, mentre sul sito TIM e sull’app MyTIM si trova gratis nella versione TIM Club Promo. In questo periodo permette di avere TIM Giga & Music con Apple Music e 150 Giga mensili, gratuita per i primi 4 mesi e poi a 6,99 euro al mese.

Roaming, velocità e costi extra

In Roaming UE, così come in Moldavia e Ucraina, minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati il tetto è di 8 Giga al mese. Superata la soglia si pagano 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026, salvo variazioni. Sul fronte della velocità il profilo base 5G si ferma a 250 Mbps, mentre il 5G Ultra arriva a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità sulla rete 4G ed è ottenibile tramite opzioni aggiuntive. Dal 28 settembre 2026 esistono anche le opzioni TIM 5G Priority, con priorità sia su 5G sia su 4G e picchi fino a 2 Gbps. Serve comunque un dispositivo compatibile e la copertura nel proprio comune, mentre il 3G risulta spento in tutta Italia dalla metà di ottobre 2022.

Con TIM Privilege Smartphone l’operatore presume un uso non conforme oltre i 18000 minuti, mentre ogni SMS oltre i 200 inclusi costa 29 centesimi secondo il piano TIM Base 25 New, gratuito per chi ha un’offerta ricorrente con minuti e Giga. Esauriti i Giga, senza altri pacchetti attivi, la navigazione si blocca fino al rinnovo. Restano inclusi senza costi i servizi Lo Sai e Chiama Ora, anche se alcune segnalazioni parlano di attivazioni nella versione con primo mese gratis e poi a pagamento, caso in cui conviene verificare o contattare il Servizio Clienti. Gli Under 25 possono aggiungere l’Opzione Young con 50 Giga 5G in più al mese senza spese.

L’offerta si abbina anche a TIM Unica Power, che unisce la linea fissa a un massimo di 6 SIM con Giga illimitati in 5G Ultra, considerando non conforme un consumo oltre i 600 Giga mensili. Dal 26 luglio 2026 la nuova versione include un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC al costo di 2,90 euro al mese per la prima SIM, con le altre cinque a 0 euro. Grazie alla promozione Limited Edition questo importo è azzerato per i primi 12 mesi, fino al 24 ottobre 2026 salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid