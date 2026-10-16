BMW X5, prezzi da 93.700 euro e la iX5 elettrica arriva a 850 km

BMW ha ufficializzato i prezzi della nuova X5, il SUV rinnovato che ora si presenta con una gamma più ampia che mai: dalle classiche motorizzazioni mild hybrid alle versioni plug in hybrid 50e e M60e, fino alla nuovissima iX5 completamente elettrica capace di percorrere fino a 850 km con una ricarica. Il listino parte da 93.700 euro per la versione diesel e arriva a 126.000 euro per la ibrida più potente, mentre la variante a batteria si colloca tra 99.700 e 106.200 euro. Una fascia di prezzo che resta in linea con quella delle concorrenti dirette.

Le dimensioni raccontano bene la stazza del modello. La BMW X5 misura 4.994 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza e circa 1.750 mm di altezza, con un passo di 3.035 mm. Sul fronte delle motorizzazioni tradizionali troviamo la 40d a gasolio da 313 CV e la 40i a benzina da 400 CV, entrambe con tecnologia mild hybrid e già disponibili. A queste si affiancano le nuove proposte ricaricabili, basate su un sei cilindri benzina da 3.0 litri. La X5 xDrive50e eroga 489 CV, dichiara un’autonomia in elettrico compresa tra 93 e 106 km e consumi medi tra 5,2 e 5,8 l/100 km. Sopra di lei si posiziona la X5 xDrive M60e da 612 CV, che riesce a coprire tra 90 e 99 km a zero emissioni con consumi medi fra 5,7 e 6,2 l/100 km.

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Esteticamente il SUV tedesco non passa inosservato. Il frontale è imponente, dominato dalla griglia a doppio rene verticale che può integrare l’illuminazione Iconic Glow. I gruppi ottici adottano una firma luminosa a doppia X che ospita anabbaglianti e indicatori di direzione, mentre nella zona posteriore spicca un disegno delle luci che richiama apertamente il linguaggio stilistico Neue Klasse.

Le ibride ricaricabili e la iX5 da 850 km

Per le versioni ibride ricaricabili BMW ha scelto il cambio Steptronic a otto rapporti, abbinato a una batteria da 29,5 kWh che consente di superare i 100 km in modalità elettrica. La ricarica avviene in corrente alternata fino a 11 kW e per passare da 0 al 100% bastano 2 ore e 45 minuti.

Il vero salto in avanti però riguarda la iX5 elettrica. Il modello sfrutta la nuova tecnologia Gen6 a 800 Volt, pur restando su una versione aggiornata della piattaforma CLAR. L’accumulatore da 141 kWh netti garantisce un’autonomia WLTP compresa tra 724 e 850 km, numeri di tutto rispetto per un’auto di queste dimensioni. I due motori elettrici sviluppano complessivamente 578 CV e 805 Nm di coppia. Anche la ricarica rapida fa la sua parte, visto che con potenze fino a 460 kW si passa dal 10 all’80% in appena 23 minuti. Le prestazioni sono quelle di una sportiva, con lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 210 km/h.

Il listino completo della nuova BMW X5

La casa bavarese ha diffuso tutti i prezzi della gamma X5 e della sorella a batteria. Per la diesel X5 40d xDrive servono 93.700 euro, che salgono a 98.300 euro con l’allestimento M Sport e a 100.200 euro con la M Sport Pro. La benzina X5 40i xDrive parte invece da 97.300 euro, mentre le varianti M Sport e M Sport Pro costano rispettivamente 101.900 e 103.800 euro.

Passando alle versioni plug in, la X5 50e xDrive è proposta a 99.700 euro, diventa 104.300 euro in configurazione M Sport e raggiunge 106.200 euro nella M Sport Pro. Al vertice della famiglia si trova la X5 M60e xDrive M Sport Pro, offerta a 126.000 euro.

Curiosamente la iX5 60 xDrive segue esattamente gli stessi gradini della 50e. La versione d’ingresso costa 99.700 euro, la M Sport sale a 104.300 euro e la più accessoriata M Sport Pro si ferma a 106.200 euro.

Fonte: TecnoAndroid