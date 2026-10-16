Google Meet su Android: dalla live alla riunione in pochi tocchi

Chi partecipa spesso a grandi riunioni aziendali conosce bene la situazione: si segue l’evento in diretta e, quando arriva il momento di intervenire, il passaggio dalla visione alla partecipazione vera e propria non è affatto immediato. Con un nuovo aggiornamento di Google Meet su Android le cose cambiano, perché gli spettatori di una live stream potranno spostarsi direttamente nella riunione principale con fotocamera e microfono attivi, senza troppi giri.

L’annuncio arriva da Google ed è una di quelle novità che non fanno rumore ma toccano la routine quotidiana di molte persone. Non si tratta di una funzione spettacolare, anzi è piuttosto semplice. Proprio per questo, però, chi passa ore collegato a incontri affollati potrebbe apprezzarla parecchio, visto che elimina uno degli attriti più fastidiosi nel passaggio dalla diretta alla riunione.

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Come funziona il passaggio dalla diretta alla riunione su Android

Il meccanismo è lineare. Chi sta guardando una trasmissione in diretta tramite Google Meet per Android potrà unirsi alla riunione vera e propria senza dover riaprire i link di invito e senza abbandonare l’app. In pratica lo spettatore passivo diventa un partecipante attivo con pochi tocchi, restando sempre nella stessa schermata di partenza.

C’è però una condizione da rispettare. Lo spostamento è possibile solo per gli utenti idonei, cioè per chi ha ricevuto l’invito sia alla trasmissione in streaming sia all’incontro principale. Se manca uno dei due inviti, la funzione non sarà disponibile. Si tratta di un paletto sensato, pensato per mantenere sotto controllo chi può effettivamente prendere la parola durante una riunione e chi invece deve limitarsi ad assistere.

Il vantaggio principale riguarda soprattutto le grandi riunioni aziendali, quelle in cui una parte del pubblico segue la diretta e solo alcune persone intervengono. Fino a oggi, chi voleva passare dall’altra parte doveva in qualche modo uscire dal flusso e ricollegarsi. Ora il cambio avviene in modo fluido, senza interruzioni e senza la classica caccia al link giusto tra email e calendario.

Disponibilità e tempi del rilascio

La distribuzione della novità parte dal 19 ottobre e coinvolgerà una platea piuttosto ampia. La funzione sarà infatti accessibile ai clienti Google Workspace, agli abbonati a Workspace Individual e anche a chi utilizza un normale account Google personale. Non resta quindi confinata al mondo aziendale, anche se è lì che probabilmente troverà l’impiego più frequente.

Questo aggiornamento si inserisce in un periodo particolarmente vivace per Google Meet, che negli ultimi tempi ha ricevuto un numero sorprendente di miglioramenti utili. Google ha introdotto l’interoperabilità con Microsoft Teams, ha ampliato gli strumenti dedicati alla presa di appunti durante le riunioni e ha perfino cominciato a prepararsi per un futuro post quantistico. Rispetto a queste novità, la possibilità di entrare nella riunione direttamente dalla diretta su Android è decisamente più semplice, ma va a colpire un punto concreto dell’esperienza d’uso.

Con il rilascio a partire dal 19 ottobre, gli utenti idonei di Google Meet su smartphone e tablet Android potranno quindi passare dalla visione della live stream alla partecipazione attiva con fotocamera e microfono, a patto di essere stati invitati sia alla trasmissione sia alla riunione principale.

Fonte: TecnoAndroid