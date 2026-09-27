Optima Super Mobile Smart: 100 Giga a 4,95 euro al mese

Torna disponibile Super Mobile Smart, l’offerta standard di Optima Mobile che propone 100 Giga a 4,95 euro al mese, dopo la chiusura della promozione a tempo limitato che per qualche giorno l’aveva sostituita sul sito dell’operatore. Da oggi, 22 settembre 2026, chi cerca una tariffa mobile economica la ritrova al suo posto, attivabile sia online che nei punti vendita.

La sostituta temporanea era stata Super Mobile 150 Special Edition, con 150 Giga allo stesso identico prezzo, disponibile dall’11 al 21 settembre 2026. Una finestra stretta, già vista nei mesi scorsi, che questa volta era stata aperta anche nei negozi fisici e non soltanto sul canale digitale. Finita quella parentesi, l’offerta standard è tornata al suo posto, valida come sempre fino a nuova comunicazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa comprende l’offerta e quanto si spende all’attivazione

Il pacchetto mensile di Super Mobile Smart include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G. Contenuti identici a quelli della versione Special Edition, con l’unica differenza dei Giga, 100 invece di 150, a parità di canone.

Sul fronte dei costi iniziali, la SIM online viene scontata a 9,90 euro, mentre in negozio il prezzo sale a 19,90 euro. Chi attiva dal sito ufficiale mette quindi sul piatto 14,85 euro complessivi, cioè il primo mese anticipato più la SIM. Dall’11 maggio 2026 sono disponibili anche le eSIM, sia per i nuovi arrivati che per chi è già cliente, e per l’identificazione online si possono usare SPID e CIE in alternativa alla procedura video, possibilità introdotta da inizio 2025.

C’è poi una promozione che resterà attiva fino al 16 marzo 2027, la Porta un Amico. Chi attiva un’offerta online con portabilità del numero può invitare un conoscente e ottenere 5 euro di ricarica per entrambi.

Tra i servizi opzionali figurano Total Security a 1,95 euro al mese e Safe Call a 0,95 euro al mese, entrambi con primo mese gratuito. Da maggio 2026 è disponibile anche la funzione Antispam, gratuita, all’interno dell’app MyOptima.

Durata del contratto, ricariche e gestione dei Giga

Il vincolo contrattuale è di 12 mesi. Nei documenti di sintesi viene precisato che Optima deve informare il cliente con almeno 2 mesi di anticipo sulla scadenza e sulle eventuali nuove condizioni di rinnovo. Se questa comunicazione non arriva, il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni economiche per altri 12 mesi. Per il recesso non sono previsti costi aggiuntivi e, nel caso di passaggio a un altro gestore, basta rivolgersi al nuovo operatore che gestisce la portabilità.

Le ricariche si effettuano online dal sito o dall’app MyOptima, oppure attivando la Ricarica Automatica, che addebita ogni mese l’importo corrispondente al costo dell’offerta.

Quando i Giga finiscono la navigazione si blocca, senza costi a sorpresa. Per rimettersi in carreggiata ci sono le opzioni 1 Giga Plus, 2 Giga Plus e 5 Giga Plus, rispettivamente a 1,30 euro, 2,60 euro e 6,70 euro, attivabili dall’Area Clienti, dall’app o chiamando l’assistenza. Valgono anche in Roaming UE, dove minuti e SMS seguono le condizioni nazionali mentre il traffico dati si ferma a un tetto di 1 Giga al mese. Con la delibera 170/26/CONS, l’AGCOM ha autorizzato nuovamente Optima Italia ad applicare un sovrapprezzo per il roaming europeo, stavolta fino a luglio 2027.

Il piano base dell’operatore, chiamato Optima Basic Privati New, prevede 15 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta e 25 centesimi per ogni SMS. Condizioni che scattano nel caso in cui l’operatore rilevi un uso non conforme ai principi di correttezza previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

Rete, velocità e opzione 5G

Optima Mobile è un operatore virtuale di tipo ESP che appartiene a Optima Italia e, attraverso l’aggregatore Effortel, si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dal 12 maggio 2025, anche in 5G, ma soltanto su alcune offerte abilitate o con opzione dedicata.

Super Mobile Smart naviga di base in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Da metà luglio 2025 è possibile aggiungere l’opzione 5G, gratuita il primo mese per i nuovi clienti e poi a 1,95 euro al mese, portando la spesa complessiva a 6,90 euro mensili. Con il 5G attivo la velocità massima stimata sale a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Le SIM dell’operatore, da diversi anni, sono abilitate gratuitamente al VoLTE per chiamare restando sulla rete 4G.

Fonte: TecnoAndroid