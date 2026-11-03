TIM Power Special Pro Web: 200 Giga a 9,99 euro per ex WindTre

Da oggi, 3 novembre 2026, chi decide di lasciare WindTre o Very Mobile per passare a TIM trova online una proposta tutta nuova. Si chiama TIM Power Special Pro Web e costa 9,99 euro al mese, con attivazione riservata a chi richiede la portabilità del numero da questi due gestori. Sempre da oggi la versione TIM Power Special Pro è arrivata anche nei negozi aderenti dell’operatore allo stesso prezzo.

Il nuovo pacchetto prende il posto di TIM Power Supreme Orange da 7,99 euro al mese, che ormai non si può più attivare né sul sito né in negozio. Da metà settembre 2026 era proprio quella l’offerta mostrata a chi selezionava la voce “WINDTRE, Very Mobile” nel menu a tendina della pagina dedicata alle offerte operator attack, e dal 24 settembre includeva 300 Giga in 5G con velocità limitata. Adesso lo scenario cambia e il prezzo sale di due euro.

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Cosa include TIM Power Special Pro Web

Con TIM Power Special Pro Web ogni mese sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati in 5G Ultra con velocità fino a 2 Gbps. I Giga si dividono in 50 di base e 150 bonus. Il rinnovo viene scalato dal credito residuo ma in qualsiasi momento è possibile attivare il servizio TIM Ricarica Automatica.

Chi arriva da WindTre o Very Mobile può scegliere anche altre strade. C’è TIM Young Easy a 9,99 euro al mese, pensata solo per i clienti Under 30, e c’è TIM Mobile & Music a 11,99 euro al mese.

Nessuna novità invece per chi proviene da Vodafone, ho. Mobile o Fastweb. Qui resta TIM Power Supreme Red a 7,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 SMS e 300 Giga in 5G con velocità limitata a 250 Mbps, cioè 100 Giga di base e 200 bonus. Anche in questo caso sono proposte in alternativa TIM Young Easy e TIM Mobile & Music agli stessi prezzi.

Le proposte contro Iliad e gli operatori virtuali

Per chi lascia Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e molti altri operatori virtuali la scelta parte da cifre più basse. TIM Power Famiglia Iron costa 4,99 euro al mese e grazie a una promozione valida fino a nuova comunicazione offre 201 Giga invece di 101. TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese arriva a 300 Giga mentre TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro al mese tocca quota 400 Giga. Tutte e tre comprendono minuti illimitati e 200 SMS con navigazione fino in 5G limitata a 250 Mbps. In alternativa viene proposta TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese.

Resta disponibile anche TIM Wonder a 9,99 euro al mese per chi arriva da Noitel, Tiscali, Lyca Mobile o PosteMobile. Il pacchetto include minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga fino in 5G Ultra, con TIM Mobile & Music a 11,99 euro come opzione alternativa. Selezionando invece “Kena, Noverca Full” compaiono soltanto le offerte standard TIM Mobile e TIM Mobile Easy a 9,99 euro e TIM Mobile & Music a 11,99 euro.

Costi iniziali, SPID e convergenza con il fisso

Per tutte le offerte operator attack attivate online il primo mese e il costo di attivazione sono gratuiti. Resta da pagare solo la SIM da 10 euro, di cui 5 euro di traffico prepagato e 5 euro di attivazione, saldabile anche in contanti al corriere che la consegna. Dal novembre 2023 sul sito si possono richiedere pure le eSIM e per l’identificazione si può usare lo SPID oltre alla videoidentificazione. I Giga bonus si attivano in automatico entro 5 giorni dall’attivazione della SIM, anche se in alcuni casi sono stati segnalati ritardi e conviene contattare l’operatore.

Fonte: TecnoAndroid