iOS 27.2.1 in test: in arrivo correzioni anche per iPhone Duo

Apple ha avviato i test di iOS 27.2.1, un aggiornamento di piccola entità che dovrebbe raggiungere gli iPhone a breve, mentre per martedì 3 novembre è attesa la prima beta di iOS 27.3 riservata agli sviluppatori. A rivelare l’esistenza della nuova versione sono i registri di accesso che negli ultimi anni si sono dimostrati un segnale piuttosto affidabile delle release in arrivo da Cupertino.

Sul contenuto non ci sono grandi misteri. iOS 27.2.1 dovrebbe portare con sé correzioni di bug e/o patch di sicurezza, con interventi pensati anche per iPhone Duo, il modello arrivato sul mercato venerdì 23 ottobre. Una data precisa per il rilascio ancora non c’è, però l’esperienza insegna che le nuove versioni di iOS compaiono in questi registri da qualche giorno a qualche settimana prima di diventare disponibili per tutti. Insomma i tempi potrebbero essere abbastanza stretti.

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Una correzione in arrivo anche per il Mac

Il pacchetto di aggiornamenti potrebbe non fermarsi allo smartphone. All’orizzonte si intravede infatti anche un possibile macOS 27.2.1, con una correzione specifica che impedirebbe agli strumenti da riga di comando del sistema operativo di accettare i certificati web compromessi di eMudhra.

Va detto che su questo fronte Apple si è già mossa in parte. Dal 19 ottobre quei certificati risultano bloccati in Safari, in Mail e in tutte le app che si appoggiano ai framework di rete e sicurezza dell’azienda, senza che sia stato necessario installare alcun aggiornamento software. Il nuovo intervento servirebbe quindi a chiudere quel varco che rimaneva aperto sul versante della riga di comando.

iOS 27.3 porta Apple Intelligence in Cina

La novità più corposa riguarda però iOS 27.3. In un comunicato stampa pubblicato la settimana scorsa sulla Newsroom cinese, Apple ha indicato mercoledì 4 novembre come giorno di uscita della beta. Per via del fuso orario negli Stati Uniti questo dovrebbe tradursi in martedì 3 novembre. Quanto alla versione definitiva, l’azienda ha parlato genericamente di dicembre senza sbilanciarsi su una data esatta.

Il motivo di tanta attenzione è semplice. Con iOS 27.3 arriveranno in Cina alcune funzioni di Apple Intelligence su iPhone 15 Pro e sui modelli successivi. Nell’elenco figurano Writing Tools, Genmoji, Clean Up, i riepiloghi delle notifiche, le notifiche prioritarie, Visual Intelligence e la traduzione in tempo reale con gli AirPods. Un pacchetto piuttosto ricco quindi, che rappresenta il debutto della piattaforma di intelligenza artificiale di Apple su un mercato così rilevante.

C’è poi un tassello importante legato ai partner locali. Apple ha confermato una collaborazione con Alibaba per integrare il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, Qwen, all’interno di Siri, di Writing Tools e di Visual Intelligence.

Non tutto però sarà disponibile da subito. Secondo quanto comunicato dalla stessa Apple, la versione di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale e le altre funzioni di Apple Intelligence presentate alla WWDC 2026 non arriveranno in Cina con iOS 27.3. Stesso discorso per Image Playground, che resterà escluso dal pacchetto destinato agli utenti cinesi.

Per sfruttare le nuove funzioni sarà inoltre necessario impostare la lingua di iPhone e quella di Siri in inglese e in cinese semplificato. Sugli altri dispositivi la situazione è ancora ferma. Apple ha infatti precisato che le funzioni di Apple Intelligence non saranno disponibili in Cina su Mac, iPad e altri prodotti finché l’azienda non avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Fonte: TecnoAndroid