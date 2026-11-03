FIAT Topolino esaurita negli USA, ecco la versione 2027 dedicata

La FIAT Topolino sta conquistando anche gli Stati Uniti, e lo sta facendo con un ritmo superiore alle previsioni. Il piccolo quadriciclo elettrico della Casa torinese ha raccolto oltre oceano un interesse tale che numerosi concessionari americani hanno già esaurito le prime assegnazioni del model year 2026. Un risultato che arriva proprio mentre il marchio annuncia una gamma 2027 pensata apposta per il pubblico statunitense, con qualche novità che vale la pena guardare da vicino.

Il dato colpisce soprattutto per il tipo di veicolo coinvolto. La Topolino interpreta la mobilità urbana in maniera diversa rispetto alle automobili tradizionali, con dimensioni compatte, propulsione a zero emissioni locali e uno stile immediatamente riconoscibile, fortemente legato alla tradizione del design italiano. Il successo americano apre così un nuovo capitolo nella strategia internazionale di FIAT, che scommette sulla micromobilità elettrica per intercettare una clientela in cerca di soluzioni pratiche, originali e adatte agli spostamenti quotidiani. E lo fa in un mercato da sempre legato ad auto di grandi dimensioni, dove una vettura così piccola sembrava destinata a restare una curiosità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

FIAT Topolino e Sanlorenzo, il design italiano in vetrina a Fort Lauderdale

Per celebrare il momento FIAT ha scelto una cornice tutt’altro che banale, cioè il Fort Lauderdale International Boat Show in Florida. Qui è stata svelata una Topolino in esemplare unico, sviluppata insieme a Sanlorenzo, storico cantiere italiano noto in tutto il mondo per le sue imbarcazioni di lusso. La vettura speciale è stata presentata a bordo dello yacht Sanlorenzo SX100 e nasce dall’incontro tra due realtà che condividono la stessa attenzione per il design, la cura dei dettagli, la qualità dei materiali e le possibilità di personalizzazione.

Non si tratta però di un semplice esercizio di stile. Il progetto mette in dialogo la nautica di alta gamma con la mobilità elettrica compatta e mostra come la piccola citycar possa diventare anche un oggetto capace di raccontare uno stile di vita, ben oltre la sua funzione di mezzo per muoversi in città.

Cosa cambia con la FIAT Topolino 2027 per il mercato americano

La parte più interessante riguarda comunque il futuro commerciale del modello. Sulla scia dell’accoglienza ricevuta, FIAT ha già presentato una Topolino 2027 specifica per gli USA. Arrivano due nuove tinte chiamate Corallo Orange e Luna Greige, una nuova strumentazione digitale a colori e soprattutto la Topolino Open Air, con un tetto in tela apribile che introduce una configurazione inedita nella famiglia del piccolo quadriciclo.

C’è poi una particolarità legata all’omologazione americana. La nuova versione viene proposta come LSV, una categoria di veicoli a bassa velocità destinati agli spostamenti di prossimità. Per chi ha già acquistato la vettura è previsto un kit di conversione gratuito che la rende compatibile con questa configurazione, mentre le successive forniture del model year 2027 arriveranno nelle concessionarie già predisposte. Il prezzo di listino parte da circa 12.000 euro, escluse le spese di consegna, e FIAT conferma la consegna gratuita a domicilio entro un raggio di 50 miglia, circa 80 chilometri, dal concessionario in cui viene acquistato il veicolo.

Alle spalle c’è un curriculum già solido. La Topolino è stata il quadriciclo elettrico più venduto in Europa nel 2025 e ha mantenuto la leadership anche nel 2026. In Italia, in particolare, ha raggiunto una quota del 42,2% nel mercato dei quadricicli leggeri elettrici nei primi otto mesi dell’anno. Per FIAT il modello non è quindi un prodotto di nicchia riservato alle città europee ma una proposta con ambizioni internazionali, e la sfida sarà trasformare l’interesse iniziale americano in una presenza commerciale stabile puntando su design, personalizzazione e mobilità elettrica accessibile. Sul fronte dei riconoscimenti sono arrivati due premi di peso: l’inserimento nella selezione TIME Best Inventions of 2026 nella categoria Design e il titolo 2027 Neighborhood Green Car of the Year assegnato negli Stati Uniti da Green Car Journal.

Fonte: TecnoAndroid