Exodus, 40 minuti di gameplay che richiamano Mass Effect

Il nuovo video gameplay di Exodus arriva in un momento piuttosto delicato per chi ha passato anni a esplorare la galassia insieme al Comandante Shepard. Gli studi Archetype hanno infatti pubblicato un filmato da ben 40 minuti, e guardandolo è difficile non notare quanto Exodus somigli sempre più a Mass Effect. Del resto il progetto viene ormai indicato da molti come l’erede naturale della celebre saga fantascientifica, e questa nuova presentazione sembra fatta apposta per rafforzare quel legame.

Il tempismo non è casuale. Per una larga fetta di appassionati la notizia della chiusura di BioWare e della fine di Mass Effect ha rappresentato una pillola amara da mandare giù. Una di quelle notizie che lasciano un vuoto, soprattutto in chi aveva legato ricordi e serate intere alle avventure dell’equipaggio più famoso dei giochi di ruolo spaziali. Archetype prova quindi a indorare quella pillola offrendo qualcosa di concreto da guardare e da commentare, invece di semplici promesse.

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Un filmato lungo per ridare entusiasmo ai fan

Quaranta minuti sono tanti. Nel panorama delle presentazioni videoludiche, dove spesso ci si accontenta di trailer da pochi secondi montati ad arte, una sessione di gioco così corposa ha un peso diverso. Non è un assaggio fugace ma un vero e proprio sguardo prolungato su Exodus, pensato per mostrare al pubblico quanta sostanza ci sia dietro il progetto. Ed è proprio questa la direzione scelta dallo studio, cioè puntare su un video ricchissimo per conquistare la fiducia di una comunità che in questo periodo ha bisogno di buone notizie.

Questo nuovo capitolo della comunicazione arriva peraltro a breve distanza da un altro passaggio importante. Poco tempo fa Archetype aveva già svelato il nuovo aspetto dell’eroe di Exodus, un primo segnale che aveva acceso la curiosità di chi segue da vicino lo sviluppo del gioco. Il lungo filmato di gameplay si inserisce dunque in un percorso preciso, fatto di aggiornamenti progressivi che puntano a costruire attesa senza lasciare i fan troppo a lungo a bocca asciutta.

L’eredità dell’odissea del Comandante Shepard

Il paragone con Mass Effect non nasce dal nulla. L’odissea fantascientifica del Comandante Shepard ha segnato una generazione di giocatori, e chiunque si presenti come suo successore deve fare i conti con aspettative altissime. Exodus sembra voler raccogliere proprio quel testimone, e il nuovo video non fa che accentuare le somiglianze che molti avevano già intravisto nei materiali precedenti.

Per gli appassionati rimasti orfani della serie, la sensazione è quella di ritrovare atmosfere familiari in un contesto nuovo. È un equilibrio sottile, perché richiamare un’opera tanto amata può essere un’arma a doppio taglio. Da una parte c’è il fascino di qualcosa che ricorda da vicino un classico, dall’altra il rischio di confronti continui e impietosi. Archetype però pare aver scelto con convinzione la prima strada, abbracciando apertamente l’accostamento con la saga di BioWare. Proprio con questo spirito gli studi Archetype hanno confezionato il loro video gameplay da 40 minuti, con l’obiettivo dichiarato di risollevare il morale di chi ha amato le gesta di Shepard e ora guarda a Exodus come al suo erede.

Fonte: TecnoAndroid