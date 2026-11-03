Apple HomeView Ultra in sviluppo: il robot con display rotante a 360 gradi

Apple sta sviluppando una versione più grande e robotica di HomeView, un dispositivo che nelle indiscrezioni compare con il nome di HomeView Ultra oppure HomeView Max. Nessuno dei due appellativi però è garantito, perché la denominazione scelta al momento del lancio potrebbe essere del tutto diversa da quelle circolate finora.

Il cuore del progetto è un display da 9 pollici montato su un braccio snodato, in grado di ruotare per un giro completo di 360 gradi. In pratica lo schermo può orientarsi in qualsiasi direzione all’interno della stanza. Il design complessivo del prototipo ricorderebbe da vicino il vecchio iMac G4 o la celebre lampada che da anni fa da mascotte a Pixar. Un richiamo piuttosto curioso, per un oggetto che di fatto punta a qualcosa di molto più ambizioso di un semplice schermo smart.

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Un robot domestico che osserva e agisce da solo

Sul piano delle funzioni di base, HomeView Ultra offrirebbe quelle già presenti su HomeView, a cominciare da FaceTime per le videochiamate. La vera differenza sta altrove. Il dispositivo dovrebbe essere pienamente consapevole dell’ambiente circostante e muoversi in modo autonomo, sfruttando una fotocamera e una serie di sensori per capire cosa succede intorno a sé.

Gli esempi descritti rendono bene l’idea di come potrebbe funzionare nella vita di tutti i giorni. Il robot sarebbe in grado di accendere le luci quando qualcuno entra in una stanza, oppure di provare a convincere un gatto a scendere dal tavolo. Il progetto attuale prevede anche che il dispositivo sia abbastanza intelligente da evitare di colpire per errore gli oggetti che ha attorno, un dettaglio tutt’altro che secondario per un apparecchio dotato di un braccio mobile che si sposta di continuo. Un comportamento del genere avvicina HomeView Ultra più a un assistente domestico vero e proprio che a un normale accessorio da appoggiare su un mobile.

Hardware pronto, ma il software divide Apple

L’aspetto forse più sorprendente riguarda le tempistiche. L’hardware del dispositivo sarebbe in gran parte definito già da circa due anni, eppure il debutto continua a farsi attendere. A rallentare tutto ci sarebbero alcuni disaccordi interni ad Apple, legati soprattutto alle funzioni software da inserire nel modello di prima generazione e a quelle da rinviare a una seconda versione, di cui a Cupertino si sta già discutendo. Una situazione in cui la parte fisica è sostanzialmente pronta mentre le scelte sul fronte del software non hanno ancora trovato tutti d’accordo.

Quanto al calendario, l’obiettivo dell’azienda sarebbe portare il nuovo HomeView sul mercato nel 2027, con un prezzo negli Stati Uniti che, convertito, si aggirerebbe intorno ai 900 euro. Non si può escludere però che il dispositivo non sia pronto in tempo e che il lancio finisca per slittare al 2028. Il robot con lo schermo girevole, insomma, potrebbe richiedere ancora un po’ di pazienza prima di arrivare nelle case.

Fonte: TecnoAndroid