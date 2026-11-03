Samsung resta quinta tra i brand globali: vale 105,2 miliardi

Samsung mantiene la quinta posizione nella classifica Best Global Brands 2026 di Interbrand. Per il settimo anno consecutivo, il gruppo sudcoreano figura tra i cinque marchi di maggior valore al mondo, con una valutazione economica pari a 105,2 miliardi di dollari. Un risultato che lo rende anche l’unica azienda asiatica presente stabilmente nella top five dal 2020.

Il riconoscimento arriva in una fase in cui il gruppo sta rafforzando la propria presenza in diversi segmenti tecnologici, dai semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale ai dispositivi connessi. Secondo l’analisi di Interbrand, a sostenere il posizionamento sono stati soprattutto i risultati finanziari, il lavoro sulle esperienze AI e una strategia commerciale costruita attorno all’integrazione dei prodotti e dei servizi Samsung. La classifica non fotografa soltanto la dimensione economica di un’impresa: considera anche quanto il marchio riesca a incidere sulle scelte dei consumatori e a distinguersi rispetto ai concorrenti. In questo scenario, la continuità di Samsung ai vertici rappresenta un elemento significativo.

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Semiconduttori e intelligenza artificiale spingono il risultato

Una parte importante della valutazione riguarda la divisione Device Solutions (DS), che ha beneficiato della crescente richiesta di memorie ad alte prestazioni per i sistemi di intelligenza artificiale. Gli investimenti in questo comparto hanno contribuito ai risultati record citati da Interbrand.

Samsung ha inoltre rafforzato il proprio ruolo nel settore delle memorie avanzate, avviando per prima la produzione di massa e le spedizioni commerciali delle HBM4. Si tratta di componenti particolarmente importanti per le infrastrutture AI, dove la capacità di trasferire rapidamente grandi quantità di dati rappresenta un fattore determinante.

Anche la divisione Device eXperience (DX) ha contribuito al riconoscimento. Il lavoro si concentra su funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e sulla possibilità di far dialogare smartphone, televisori ed elettrodomestici, con esperienze che si estendono tra categorie di prodotto differenti.

Galaxy Z Fold8 e la strategia One Samsung

Tra gli elementi citati nella valutazione compare anche la strategia One Samsung, pensata per rendere più coerente l’esperienza tra i diversi dispositivi dell’ecosistema. L’approccio mette al centro il rapporto con il cliente e la continuità tra prodotti che appartengono a segmenti differenti.

Un esempio è rappresentato da Galaxy Z Fold8, ottava generazione degli smartphone pieghevoli del marchio, presentata nel corso del 2026. Il dispositivo introduce un formato rinnovato e un display interno con rapporto d’aspetto 4:3. Una scelta progettuale che, stando a quanto riportato da Samsung, ha raccolto particolare interesse tra il pubblico più giovane, attirando attenzione anche da parte di altre fasce di consumatori.

Come viene calcolato il valore dei marchi

La graduatoria Best Global Brands viene elaborata annualmente da Interbrand, che prende in esame diversi aspetti dell’attività aziendale. Il modello di valutazione combina i risultati finanziari e le prospettive di crescita con il peso del marchio nelle decisioni d’acquisto e la sua capacità di competere sul mercato.

L’analisi considera inoltre fattori come strategia, empatia, differenziazione, coinvolgimento, coerenza e fiducia. Il quinto posto di Samsung, mantenuto per sette edizioni consecutive, riflette quindi non soltanto il valore economico attribuito al nome dell’azienda, ma anche la sua capacità di conservare una posizione riconoscibile nel panorama internazionale.

Fonte: TecnoAndroid