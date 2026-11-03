Apple Music 7.0 per Android: arriva il redesign Liquid Glass

Apple ha appena distribuito Apple Music 7.0 per Android e questa volta non si tratta del solito aggiornamento di manutenzione. Dopo circa un mese di beta testing, l’app dedicata allo streaming musicale porta sugli smartphone del robottino verde il redesign Liquid Glass già visto su iOS 27, con un’interfaccia ripensata quasi da cima a fondo. Chi usa il servizio su un dispositivo Android, alla prossima apertura, potrebbe trovarsi davanti a qualcosa di parecchio diverso rispetto alle abitudini consolidate.

Il primo dettaglio che cattura lo sguardo è la nuova icona. Lo sfondo rosso sparisce e al suo posto compare la nota musicale in bianco o in nero, a seconda del tema impostato sul telefono. Cambia anche la tinta dominante dell’applicazione, che abbandona il rosso per passare al blu. Dietro c’è qualcosa di più di un semplice ritocco estetico, perché il cambio di identità visiva di Apple Music era già stato anticipato dal nuovo logo e dal nuovo wordmark presentati qualche tempo fa, e adesso approda anche sulla versione per Android.

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La barra fluttuante e le nuove pagine degli artisti

Nell’uso di tutti i giorni la novità più evidente di Apple Music 7.0 riguarda la barra di navigazione fluttuante collocata in basso. Grazie a una leggera trasparenza lascia intravedere i contenuti che scorrono sopra, sotto e ai lati. Il mini player, quello che compare quando la musica suona in sottofondo, non resta più agganciato alla barra ma si muove in maniera indipendente. Rispetto a iOS c’è però una differenza da segnalare. Su Android lo scorrimento non riduce la barra in una versione più compatta, cosa che invece succede su iPhone.

Le pagine degli artisti sono state ridisegnate completamente. Lo sfondo ora riprende i colori della copertina dell’album, il pulsante play è ben visibile e trova spazio un’area informativa dedicata, mentre il tasto per la condivisione si sposta in alto a destra. Il risultato è un aspetto decisamente più moderno rispetto al passato. Anche la scheda Libreria riceve qualche ritocco, con le opzioni “Modifica Pin” e “Modifica Categorie” che finiscono nel menu a tre punti.

Impostazioni più ordinate e numerazione allineata a iOS

Pure le barre superiori sono state riorganizzate. Il titolo della pagina e il menu con le opzioni extra adesso convivono sulla stessa riga, e le icone a tre punti hanno perso la colorazione rossa per essere racchiuse all’interno di contenitori circolari. Le Impostazioni si presentano più pulite, con le varie voci raggruppate in modo più sensato. L’unica sezione rimasta sostanzialmente com’era è la schermata “In riproduzione”, che del resto non ha subito grandi stravolgimenti nemmeno su iOS.

Con questa release Apple ha anche deciso di allineare il numero di versione di Apple Music per Android a quello della controparte per iPhone. La 7.0 corrisponde infatti a iOS 27, una scelta che rende più semplice seguire gli aggiornamenti tra le due piattaforme senza dover fare confronti complicati. Apple Music 7.0 è già disponibile per il download sul Play Store.

Fonte: TecnoAndroid