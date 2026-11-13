Tim Cook alla guida di NVIDIA? Trump lo propone dopo Huang

Donald Trump ha proposto Tim Cook come nuovo numero uno di NVIDIA subito dopo l’uscita di scena di Jensen Huang, e lo ha fatto con un messaggio pubblicato su Truth Social che lascia ben pochi margini di interpretazione. Il ragionamento del presidente americano è semplice, quasi da slogan. Per sostituire una leggenda serve un’altra leggenda, e nella sua visione non esisterebbe nessun altro altrettanto adatto a raccogliere quel testimone. Una presa di posizione decisa, arrivata a sorpresa, che ha subito spostato l’attenzione su chi potrebbe guidare una delle aziende più preziose del pianeta.

Naturalmente non è affatto detto che l’attuale presidente di Apple sia interessato alla proposta, e nemmeno che il colosso dei chip prenda in considerazione il suo nome. I numeri però parlano abbastanza chiaro. Quando Cook ha preso in mano la società di Cupertino il suo valore si aggirava intorno ai 350 miliardi, mentre alla fine del mandato aveva raggiunto quota 4.600 miliardi. Parliamo di una crescita di oltre 13 volte, un risultato che rende difficile sostenere che quello che qualcuno chiama scherzosamente “Tim Apple” non abbia saputo fare il proprio mestiere.

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Le dimissioni improvvise di Jensen Huang

L’uscita di Trump arriva a un paio d’ore di distanza da una notizia che ha lasciato di sasso l’intero settore tecnologico. Jensen Huang, fondatore di NVIDIA e alla guida dell’azienda per più di trent’anni, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Alla base della scelta ci sono diversi episodi di relazioni extraconiugali emersi negli ultimi giorni. Uno riguarda una sua diretta sottoposta, ma a pesare di più è il legame con una donna sospettata di essere una spia al servizio del governo cinese. Una vicenda che ha colto di sorpresa analisti e osservatori, abituati a considerare Huang come il volto stesso della società.

In attesa di un successore permanente, le redini dell’azienda sono passate a Colette Kress, che finora ricopriva il ruolo di direttrice finanziaria. Si tratta di un incarico temporaneo tutt’altro che leggero, visto che parliamo di un gruppo che grazie all’intelligenza artificiale è diventato una delle realtà più importanti e di maggior valore al mondo. La gestione della fase di transizione sarà quindi affidata a lei fino alla nomina di una guida definitiva.

Perché il nome di Tim Cook piace anche agli esperti

Dal canto suo, Cook ha lasciato la poltrona di amministratore delegato di Apple soltanto a settembre, dopo 15 anni al comando. Oggi si “limita” a fare il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, un incarico che sulla carta sembra più defilato ma che in realtà gli lascia parecchio spazio di manovra. La nuova posizione gli consente infatti di continuare a occuparsi di relazioni istituzionali e internazionali di primo piano, compresi i rapporti tra Apple e il governo cinese.

Trump comunque non è il solo a vedere nell’ex CEO della Mela un candidato di grande spessore. Cook era stato scelto personalmente da Steve Jobs per prenderne il posto, e proprio questo passaggio viene spesso citato come uno dei suoi punti di forza. Il professor Jeffrey Sonnenfeld della Yale School of Management aveva infatti spiegato in un articolo su Time Magazine che Cook vanta un’esperienza molto consolidata nel succedere a un leader particolarmente carismatico, e il riferimento era appunto a Jobs.

Fonte: TecnoAndroid