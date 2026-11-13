Conan: The Black Pyramid, roguelite tra spada e orrore cosmico

Un Conan ormai avanti con gli anni, sceso dal trono di Aquilonia e attirato da sussurri inquietanti verso quella che potrebbe essere la sua ultima avventura. Parte da qui Conan: The Black Pyramid, action RPG roguelite svelato durante i Golden Joysticks Awards e atteso su PC tramite Steam nel 2027. A svilupparlo è Games Farm, studio slovacco con sede a Košice che conta oltre 50 dipendenti e più di 20 titoli pubblicati, tra cui Vikings Wolves of Midgard e Shadows: Awakening. La pubblicazione è affidata a Grindstone Entertainment, realtà nata proprio da una costola dello studio nel 2017.

Quei sussurri conducono il barbaro fino alla Piramide Nera, una struttura che secondo il team attraversa le epoche e si muove oltre lo spazio e il tempo. L’idea è mescolare il fantasy di spada e stregoneria con l’orrore cosmico. Al lancio sarà giocabile soltanto Conan, ma più avanti arriveranno altri eroi nati dalla penna di Robert E. Howard come Solomon Kane, Kull di Atlantide e Dark Agnes de Chastillon.

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Conan: The Black Pyramid, combo, smembramenti e un hub chiamato Nexus

Il combattimento ruota attorno a combo da tre colpi, due fendenti e un attacco finale, eseguite con l’arma principale da mischia. L’arma secondaria a distanza funziona allo stesso modo e entrambe possono essere caricate per sferrare un attacco ad area. A tutto questo si aggiungono parata, scatto e un sistema di esecuzioni legato a una barra che si riempie man mano che si combatte, accompagnato da uno smembramento che secondo gli sviluppatori sottolinea la brutalità degli scontri. Le parate possono stordire i nemici, anche se con quelli più coriacei ne servono diverse per mandarli a terra, e perfino i proiettili magici possono essere respinti al mittente.

Una volta dentro la piramide si arriva al Nexus, l’hub del gioco dove trovano posto la progressione permanente, gli alberi delle abilità e i frammenti di storia tra una partita e l’altra. Ogni personaggio dispone di più configurazioni chiamate Veils, che raggruppano set di armi e abilità differenti. Nella dimostrazione si è visto uno spadone a due mani e poi una combinazione di spada e scudo con parate e cariche, mentre il team ha citato anche mazze a due mani e armi da lancio. I Veils si sbloccano esplorando la piramide e completare una run apre l’accesso a una nuova famiglia di configurazioni.

Stanze, dadi e un salto tra le epoche

Le partite sono strutturate a stanze, sulla scia di Hades o Curse of the Dead Gods. Si ripulisce un’area alla volta e si sceglie la successiva in base alla ricompensa proposta, che può essere oro per il mercante, totem che potenziano parate e combo oppure stanze con artefatti dai poteri unici, destinati però a sparire a ogni nuova run. Ogni piano prevede due mini boss e un boss finale. La vera particolarità sta nei dadi raccolti durante la partita, che possono essere aggiunti a una riserva e lanciati per alzare la rarità del bottino. Nella demo ne sono bastati tre o quattro per ottenere un oggetto leggendario.

Visto che la piramide altera il tempo, ogni sezione catapulta Conan in un’epoca diversa. Si passa dalle paludi alle terre selvagge dei Pitti fino a un villaggio medievale invaso da cultisti e ratti, con una difficoltà che cresce di era in era. Ad accompagnare il barbaro c’è Stan, un’entità che abita da tempo la piramide e ne conosce i segreti, sempre pronta a schernirlo.

Grafica ambiziosa e cooperativa in arrivo

Sul fronte visivo Games Farm punta volutamente a un dettaglio superiore rispetto alla media del genere, spesso legato a grafiche disegnate a mano o con pochi poligoni. L’obiettivo dichiarato è portare nel mondo roguelite una qualità produttiva alla Diablo o Path of Exile, come già fatto con Jotunnslayer: Hordes of Hel. Lo studio ammette di adorare Hades, soprattutto per il carisma dei personaggi, il doppiaggio e la narrazione, ma rivendica un combattimento più intenso e veloce, più tattico e più da barbaro, pensato per sembrare quasi una danza.

È prevista anche una modalità cooperativa online per due giocatori, accompagnata da un playtest in preparazione. Per ora l’intenzione è che ogni giocatore gestisca le proprie risorse, ma il team valuterà altre soluzioni in base ai riscontri della community. I requisiti minimi di Conan: The Black Pyramid indicano Windows 10 a 64 bit, Intel Core i7 6700 o Ryzen 5 2600X, 8 GB di RAM, GTX 960 o Intel Arc A380, DirectX 11 e 20 GB di spazio libero.

Fonte: TecnoAndroid