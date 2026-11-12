Meta Muse arriva su Apple Watch e Wear OS, ma non in Italia

Meta porta Muse, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, direttamente al polso. Da oggi infatti il servizio può essere utilizzato anche su Apple Watch e sugli smartwatch con Wear OS, un passo che allarga ancora il numero di dispositivi da cui è possibile richiamarlo. Non si tratta di una mossa isolata, visto che l’annuncio arriva a poche settimane di distanza dal debutto dell’applicazione su iPad. Per il pubblico italiano però c’è un dettaglio da non trascurare, perché Meta Muse purtroppo non è ancora disponibile nel nostro paese.

La strategia appare piuttosto lineare. Meta continua a portare il proprio assistente su più piattaforme possibili, e dopo il tablet di Apple ora tocca agli orologi intelligenti. Una scelta che riguarda sia chi vive dentro l’ecosistema di Cupertino sia chi indossa uno dei tanti modelli basati sul sistema operativo di Google. In questo modo Muse diventa accessibile su entrambi i fronti principali del mercato degli indossabili, senza escludere nessuno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona Muse su Apple Watch e Wear OS

Con la nuova versione pensata per gli smartwatch, l’interazione con l’assistente può avvenire in tre modi diversi. C’è la voce, ci sono i messaggi di testo e c’è anche la dettatura. Il vantaggio più evidente è che non serve per forza tirare fuori lo smartphone dalla tasca per porre una domanda o avviare un’attività. Basta alzare il polso e parlare, oppure scrivere qualche parola, e la richiesta parte da lì.

Questa possibilità potrebbe rivelarsi interessante soprattutto per chi ricorre all’assistente AI più volte durante la giornata e desidera raggiungerne le funzioni in fretta, magari mentre è in movimento. Pensare di sbloccare il telefono ogni volta può risultare scomodo in certe situazioni, e l’orologio offre una scorciatoia più immediata. Su Apple Watch come sui dispositivi Wear OS l’idea di fondo resta la stessa, cioè ridurre i passaggi tra la necessità e la sua soluzione.

Un agente AI che lavora per conto dell’utente

La differenza rispetto a un chatbot classico sta tutta nella natura del prodotto. Muse è un agente AI con tutti i crismi, progettato non tanto per conversare quanto per svolgere attività concrete al posto di chi lo utilizza. Il meccanismo passa dal collegamento dei propri account, che permette all’assistente di intervenire direttamente su diversi aspetti della vita quotidiana.

L’elenco delle cose che può fare è piuttosto ampio. Una volta connessi i servizi, l’agente AI di Meta aiuta a gestire le email, tiene in ordine gli appuntamenti e si occupa dei pagamenti. Non si ferma qui, perché è in grado anche di effettuare prenotazioni, ordinare la spesa e portare a termine acquisti. Tutte operazioni che normalmente richiederebbero di aprire più applicazioni e seguire una serie di passaggi, mentre in questo caso vengono affidate a un unico interlocutore digitale.

Va precisato che l’approdo su Apple Watch e Wear OS non introduce funzioni inedite. Le capacità descritte erano già presenti all’interno dell’ecosistema Meta, e l’arrivo sugli orologi aggiunge semplicemente un’ulteriore modalità per accedervi. In pratica cambia il punto di contatto, non la sostanza del servizio. Chi già sfruttava Meta Muse su altri dispositivi ritroverà le stesse possibilità, con la comodità in più di poterle richiamare dal polso tramite voce, testo o dettatura.

Fonte: TecnoAndroid