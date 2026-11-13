RTX 5090, connettore annerito sul lato dell’alimentatore

Un connettore di alimentazione di una RTX 5090 è stato trovato annerito dopo alcune anomalie nei consumi, e il caso riporta al centro dell’attenzione un tema che chi possiede una scheda della famiglia GeForce RTX 50 non dovrebbe sottovalutare. Spendere una cifra importante per una GPU di fascia altissima non basta a mettersi al riparo da un problema che riguarda qualcosa di molto più semplice e spesso trascurato come i cavi che portano l’energia alla scheda.

Il caso della RTX 5090 e il dettaglio che cambia la prospettiva

Il nuovo episodio segnalato ha un elemento che lo distingue da altri casi simili. Questa volta il segno di surriscaldamento non si trovava sul lato collegato alla scheda video ma all’estremità opposta, cioè quella inserita nell’alimentatore. Un particolare tutt’altro che secondario, perché sposta lo sguardo su una parte del collegamento che di solito riceve meno controlli. Quando si pensa a un connettore che si scalda o si fonde, l’immagine che viene in mente è quasi sempre quella della presa sulla GPU. Il caso della RTX 5090 dimostra invece che il punto debole può trovarsi anche dall’altra parte del cavo.

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C’è poi un altro aspetto da tenere presente. Prima che il danno diventasse visibile, il sistema aveva mostrato delle anomalie nei consumi. In pratica qualcosa non andava già prima che il connettore si presentasse annerito, e proprio questo tipo di segnale può diventare un campanello d’allarme utile. Una scheda costosissima come quella in questione non ha impedito che il collegamento si danneggiasse, a conferma che il prezzo dell’hardware non è una garanzia sotto questo profilo.

Perché conviene controllare i cavi delle GeForce RTX 50

Il messaggio che emerge da questa vicenda è piuttosto diretto. Chi utilizza una GPU della serie GeForce RTX 50 farebbe bene a dare un’occhiata ai propri cavi di alimentazione prima che la situazione degeneri. E il controllo, alla luce di quanto accaduto, non dovrebbe limitarsi al solo lato della scheda video. Anche l’estremità che finisce nell’alimentatore merita attenzione, visto che è proprio lì che in questo caso sono comparsi i segni di surriscaldamento.

Un connettore annerito è il segnale più evidente di un problema già avvenuto, ma le anomalie nei consumi registrate prima del danno suggeriscono che qualche indizio può arrivare in anticipo. Tenere d’occhio il comportamento del sistema e verificare periodicamente lo stato dei collegamenti, su entrambe le estremità, sono accorgimenti che possono fare la differenza tra un semplice controllo e un componente da sostituire.

Il caso riguarda nello specifico una RTX 5090, il modello di punta della gamma, ma il discorso si allarga a tutte le schede della stessa generazione che condividono questo tipo di alimentazione. Il nuovo episodio riporta così l’attenzione sui cavi delle GeForce RTX 50, con un connettore trovato annerito proprio sul lato dell’alimentatore dopo le anomalie riscontrate nei consumi.

Fonte: TecnoAndroid