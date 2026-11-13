Disney+ novità: L’imperatrice risposata, All’s Fair e tanti anime

Il catalogo di Disney+ si è arricchito di diverse novità molto attese, già disponibili in streaming per chi ha un abbonamento attivo. La piattaforma riunisce sotto lo stesso tetto i mondi di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Hulu e National Geographic, e in questo periodo propone anche un’offerta a 5,99 euro al mese senza costi aggiuntivi. Per chi non è ancora abbonato può essere l’occasione giusta per entrare. I nuovi titoli spaziano parecchio, dal dramma storico in costume all’horror, passando per commedie, reality e una buona dose di animazione giapponese.

Intrighi di palazzo, tribunali e la famiglia più famosa della tv

Si parte da L’imperatrice risposata, una storia di potere e tradimenti ambientata nell’Impero d’Oriente. L’imperatrice Navier ha sempre governato un regno impeccabile accanto al marito Sovieshu, almeno finché l’imperatore non porta a palazzo Rashta, una schiava fuggitiva, annunciando di volerla prendere come concubina. Da lì gli equilibri di corte cambiano completamente.

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Tutt’altra atmosfera con All’s Fair, serie che segue un gruppo di avvocate divorziste stanche di lavorare in uno studio legale dominato dagli uomini. Così decidono di mettersi in proprio e aprono uno studio interamente al femminile. Sono agguerrite e brillanti, con vite private tutt’altro che semplici, e si ritrovano a gestire separazioni burrascose, segreti scandalosi e alleanze che cambiano di continuo, sia davanti al giudice sia all’interno della squadra.

Fra le proposte della piattaforma c’è poi il ritorno di The Kardashians, con una nuova serie che porta lo spettatore dentro la quotidianità della famiglia. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie aprono le porte della loro vita privata alle telecamere per mostrare cosa ci sia davvero dietro i titoli dei giornali.

Risate, cicogne e una pioggia di anime

Sul fronte comico arriva Super Troopers 3, terzo capitolo della commedia che ha reso celebri questi poliziotti decisamente fuori dagli schemi. Il fidanzamento piuttosto folle di Farva con la sorella di Thorny finisce nel caos e la squadra deve fare i conti con i piani dello stesso Thorny per far saltare tutto. Nel frattempo i protagonisti provano a smantellare un traffico di droga e a sistemare le cose, magari salvando anche il matrimonio.

Per i più piccoli, ma non solo, c’è Cicogne in missione, una rilettura nuova e divertentissima della famosa leggenda delle cicogne, con protagonisti capaci di conquistare il pubblico fin dalle prime scene.

Molto spazio anche all’animazione giapponese. In Tokyo Revengers il protagonista è Takemichi Hanagaki, un ragazzo sfortunato e avvilito che riceve l’ennesimo colpo quando scopre che la ragazza amata fin dalle scuole medie è stata uccisa dalla Tokyo Manji Gang. Il giorno seguente, mentre aspetta il treno, qualcuno lo spinge alle spalle proprio davanti a un convoglio in arrivo.

Con Mission: Yozakura Family la storia riprende dopo la caduta di Tanpopo, ma la tranquillità per la famiglia Yozakura dura poco. In sogno Tsubomi, la prima capofamiglia, chiede a Taiyo di ucciderla. Per riuscirci il ragazzo dovrà superare il durissimo esame per spie di Rango Argento e raggiungere Kawashita alla ricerca di risposte.

Un amore tra le fragole e un Natale da incubo

Chi cerca qualcosa di più romantico può puntare su Merry Berry Love. Lee Yubin è un designer coreano di successo che perde tutto e si trasferisce sulla splendida isola giapponese di Charo. Qui conosce Shirahama Karin, una contadina testarda decisa a coltivare fragole nonostante una misteriosa malattia. Due mondi lontanissimi che un malinteso inatteso finisce per avvicinare.

L’ultima delle novità su Disney+ è anche la più cupa. Black Christmas racconta di un gruppo di studentesse dell’Hawthorne College che durante le vacanze natalizie mette in scena un piccolo balletto per denunciare la violenza sessuale subita da una di loro, Riley, per mano di uno studente del college. Poco dopo due ragazze spariscono e iniziano omicidi e aggressioni firmati da una sinistra figura mascherata, contro la quale le giovani decidono di unirsi per reagire.

Fonte: TecnoAndroid