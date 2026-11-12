Meta, un robot umanoide per le pulizie di casa con chip NVIDIA

Meta spinge con decisione sull’acceleratore della robotica e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già messo a punto un prototipo di robot umanoide pensato per dare una mano nelle faccende domestiche. Il progetto non si fermerebbe qui, perché all’orizzonte ci sarebbe già una nuova versione migliorata. Al centro dell’iniziativa ci sono due elementi precisi, cioè i chip di NVIDIA e l’intelligenza artificiale, chiamati a lavorare insieme per rendere la macchina capace di aiutare nelle pulizie di casa. Si tratta di un segnale piuttosto chiaro sulla direzione che l’azienda intende prendere nei prossimi passi della sua strategia tecnologica.

La notizia si inserisce in un percorso che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg sembra voler rendere sempre più concreto. Gli investimenti nel comparto robotico, infatti, starebbero crescendo ulteriormente e il primo prototipo rappresenterebbe la prova tangibile di questo impegno. Non più soltanto idee sulla carta o ricerche teoriche, ma un oggetto fisico già realizzato e destinato a evolversi.

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Un umanoide per la casa con il cervello di NVIDIA

Il cuore tecnico del robot domestico firmato Meta passa dall’hardware di NVIDIA. La scelta dei chip della società americana non è un dettaglio secondario, perché proprio la potenza di calcolo è ciò che permette all’intelligenza artificiale di funzionare in modo efficace all’interno di una macchina che deve muoversi e agire in un ambiente reale. Una casa, del resto, non è un laboratorio ordinato. Ci sono oggetti fuori posto, stanze diverse, superfici da trattare in maniera differente e tutto questo richiede un sistema in grado di interpretare ciò che lo circonda.

L’obiettivo dichiarato del progetto resta comunque piuttosto semplice da riassumere. Il robot umanoide nasce per affiancare le persone nelle attività quotidiane legate alla gestione della casa, con un’attenzione particolare alle pulizie. La forma umanoide, da questo punto di vista, ha una sua logica, visto che gli spazi domestici sono costruiti su misura per il corpo umano e una macchina con caratteristiche simili può teoricamente muoversi al loro interno con maggiore naturalezza.

Una seconda versione già in preparazione

Il prototipo attuale sarebbe soltanto il punto di partenza. Meta starebbe infatti lavorando a una nuova versione migliorata del suo umanoide, segno che il lavoro di sviluppo procede a ritmo sostenuto e che l’azienda non considera il primo modello come un esperimento isolato. Il passaggio da una generazione all’altra lascia intendere un approccio progressivo, fatto di affinamenti continui, tipico dei progetti su cui si intende puntare nel lungo periodo.

Per la società di Mark Zuckerberg si tratta di un ulteriore tassello in un percorso che unisce sempre di più software e hardware. L’esperienza accumulata nel campo dell’intelligenza artificiale trova così una possibile applicazione pratica in un dispositivo fisico, pensato per entrare nella vita di tutti i giorni. Il binomio con NVIDIA conferma poi quanto la componente di calcolo sia considerata decisiva per far compiere a una macchina gesti che per una persona sono quasi automatici. Al momento le informazioni disponibili descrivono un progetto ancora in fase di sviluppo, con un primo prototipo di robot umanoide già realizzato e una versione successiva in arrivo, progettata per aiutare nelle faccende domestiche grazie ai chip NVIDIA e all’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid