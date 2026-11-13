Create My Widget sui Pixel 10 con Gemini, ma non in Italia

Con il Pixel Drop di novembre 2026 arriva sugli smartphone di Google anche Create My Widget, la funzione che permette di costruire widget per la schermata Home semplicemente descrivendoli a Gemini con parole di tutti i giorni. L’app dedicata era già spuntata sul Play Store a fine settembre, ma all’epoca il debutto sembrava destinato in prima battuta ai Googlebook e non c’era alcuna indicazione su quando sarebbe approdata sui telefoni. Adesso il quadro è decisamente più chiaro, perché Google ha spiegato quali dispositivi riceveranno la novità, in quali Paesi sarà attiva, come si creano e si modificano i widget e a quali dati possono accedere. C’è però un dettaglio che pesa per il pubblico di casa nostra. A differenza di quasi tutte le altre novità del pacchetto, Create My Widget per il momento non è disponibile in Italia.

Quali Pixel ricevono Create My Widget e dove funziona

L’idea alla base è piuttosto semplice. Create My Widget consente di generare e personalizzare widget interattivi per i Google Pixel, pensati per mostrare a colpo d’occhio le informazioni che contano davvero per chi usa il telefono. Si va dal conto alla rovescia verso una data importante ai risultati sportivi, fino alle previsioni meteo. Nell’annuncio del nuovo aggiornamento Google porta come esempi un tracker per le spese mensili, un widget dedicato al giorno della partita con i colori della propria squadra e un countdown per le vacanze capace di recuperare da solo i dettagli di voli e prenotazioni.

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Sul fronte della compatibilità la funzione è riservata a Pixel 10 e ai modelli successivi, con l’unica eccezione di Pixel 10a, e può essere usata soltanto dagli utenti maggiorenni. Per adesso parla solo inglese ed è attiva in cinque Paesi, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e India. Nel Regno Unito manca tuttavia l’integrazione con le app connesse di Gemini, una lacuna che nei fatti limita parecchio i widget basati sui servizi collegati. Google mette poi le mani avanti su due punti. Alcune funzioni potrebbero richiedere un abbonamento in caso di utilizzo più intenso, anche se non è stato specificato quali, e le risposte generate all’interno dei widget andrebbero sempre controllate. Come il resto del Pixel Drop, anche questa novità verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane, con tempi che cambiano in base all’operatore e al dispositivo.

Come si crea un widget personalizzato con Gemini

La procedura è alla portata di chiunque. Basta tenere premuto su un’area vuota della schermata Home, toccare Widgets e poi Create. Da qui si può partire da una richiesta libera, scrivendo nella casella Describe your widget cosa si vuole vedere, per esempio la prossima partita di calcio oppure i giorni che mancano a una vacanza. Una volta inviata la richiesta compare un’anteprima e con il pulsante + Add il widget finisce direttamente sulla schermata principale. Chi preferisce non partire da zero può invece pescare da una delle categorie predefinite o dai suggerimenti proposti, come Important dates, Sports & fitness o Finance, ritoccando eventualmente il prompt o i dettagli del modello prima di aggiungerlo.

Dati personali, permessi e modifiche ai widget

Create My Widget non si ferma alle informazioni generiche. Per ottenere widget che mostrino dati personali occorre collegare Google Workspace durante la configurazione, e questi collegamenti restano gestibili in un secondo momento dalla sezione dedicata alle app connesse nelle impostazioni dell’applicazione. Quando un widget ha bisogno di informazioni presenti sul dispositivo o in altre app per funzionare, il sistema chiede un’autorizzazione esplicita da concedere con Allow.

Anche la manutenzione è pensata per essere poco faticosa. Un widget che non risponde più alle proprie esigenze non va ricostruito da capo. È sufficiente tenerlo premuto sulla schermata Home, toccare Edit, descrivere le modifiche desiderate e inviarle, dopodiché il widget si aggiorna da solo. Lo stesso meccanismo è disponibile già in fase di creazione, direttamente dalla schermata di anteprima.

Fonte: TecnoAndroid