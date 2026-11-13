ANR di Apex Compute sfida il DLSS su schede Nvidia, AMD e Intel

Sul fronte delle tecnologie di ricostruzione dell’immagine arriva un nuovo rivale del DLSS, e questa volta non nasce nei laboratori di uno dei tre grandi nomi che dominano il mercato consumer delle schede grafiche. Si chiama ANR, sigla di Apex Neural Rendering, e porta la firma di Apex Compute, una startup californiana che punta a entrare nel mondo delle GPU. Più o meno, perché il percorso scelto dall’azienda è piuttosto particolare.

Il chip progettato dalla società si chiama Unified Engine ed è ancora in fase di test. La sua vocazione principale è l’intelligenza artificiale, anche se è prevista una versione dotata di GPU integrata. Da questa esperienza nel calcolo neurale prende forma ANR, che si propone come alternativa “indipendente” proprio perché non legata ai produttori di schede grafiche oggi protagonisti tra i giocatori.

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Una suite completa che parla con Nvidia, AMD e Intel

L’aspetto che salta subito all’occhio è la compatibilità. ANR promette di funzionare con schede Nvidia, AMD e Intel, e non soltanto con i modelli usciti di recente. Il supporto abbraccia diverse generazioni, comprese alcune schede ormai datate che spesso restano fuori dai giochi quando si parla di tecnologie moderne. Come se non bastasse, la proposta di Apex Compute potrebbe rivelarsi più efficiente sia sul piano della potenza di calcolo sia su quello del consumo di memoria, un vantaggio che riguarda in particolare la generazione dei fotogrammi.

Non si tratta di un singolo algoritmo isolato. ANR è a tutti gli effetti una suite di algoritmi AI applicati al gaming e, più in generale, alla computer grafica 3D. Le componenti principali sono tre, cioè frame generation, upscaling e ray reconstruction. Per il momento però soltanto la prima è disponibile per i test pubblici. Le altre due tecnologie arriveranno in un secondo momento, e al momento non esiste ancora una data indicativa per il loro debutto.

Schede supportate, Steam Deck e i primi numeri contro DLSS

Scendendo nel dettaglio, ANR Frame Generation supporta le Nvidia GeForce GTX 16 e RTX 20 o successive, le AMD Radeon RX serie 5000 e successive e le GPU Intel Arc delle famiglie A e B. Un elenco decisamente ampio, che mette insieme hardware molto diverso per età e architettura e che lascia spazio anche a chi non ha aggiornato il proprio PC da qualche anno.

Il supporto per Steam Deck è previsto in modo esplicito, una notizia interessante per chi gioca spesso lontano dalla scrivania. A rendere possibile questa apertura contribuisce anche la scelta dei sistemi operativi compatibili, che comprendono Windows 10 e Windows 11 ma pure Linux e SteamOS attraverso Proton. In pratica la console portatile di Valve rientra a pieno titolo tra le piattaforme su cui la tecnologia di Apex Compute può girare.

Poi ci sono i numeri, quelli che contano davvero quando si mette a confronto una nuova soluzione con lo standard di riferimento. I benchmark ufficiali sono stati eseguiti a risoluzione 4K con una GeForce RTX 5090. In modalità 2x ANR impiega 1,01 millisecondi per generare un fotogramma, mentre il DLSS ne richiede 1,26. Tradotto in termini semplici, a parità di scheda la proposta della startup californiana ha bisogno di meno tempo per creare ogni immagine aggiuntiva.

Il vantaggio si conferma anche spingendo l’acceleratore. Attivando la modalità 4x i tempi calano per entrambe le tecnologie, ma la distanza rimane, con ANR che scende a 0,61 millisecondi per fotogramma e la soluzione di Nvidia che si ferma a 0,82 millisecondi.

Fonte: TecnoAndroid