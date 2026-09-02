TikTok svela un nuovo pesce sotterraneo simile a un verme

Un video pubblicato su TikTok ha fatto quello che anni di spedizioni sul campo, a volte, non riescono a fare: mettere gli scienziati davanti a una nuova specie di pesce sotterraneo, un animale allungato e stranissimo che ricorda più un lombrico che un pesce vero e proprio. Da quel filmato, girato e condiviso come tanti altri contenuti curiosi che ogni giorno scorrono sui social, è nata la descrizione formale di Gangaichthys indonepalicus, specie che secondo le ipotesi degli studiosi vive in profondità nel sottosuolo, dentro le falde acquifere.

Il punto interessante è proprio questo. Non un’immersione, non una rete calata in qualche fiume remoto, ma un video amatoriale finito online e poi intercettato da chi aveva gli strumenti per capire cosa stesse guardando. Un pesce che nessuno aveva mai catalogato, apparso in un contenuto che con la ricerca scientifica, in teoria, non c’entrava nulla.

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Un pesce che sembra un verme e vive dove non arriva nessuno

L’aspetto è la prima cosa che colpisce. Corpo sottile, allungato, senza quella forma affusolata che associamo istintivamente ai pesci. Guardandolo di sfuggita, molti lo scambierebbero per un anellide finito nell’acqua per sbaglio. È invece un pesce a tutti gli effetti, e la sua morfologia racconta parecchio dell’ambiente in cui si è evoluto.

Le falde acquifere non sono un habitat qualsiasi. Sono sistemi d’acqua che scorrono sottoterra, spesso dentro reti di fratture e cavità che nessuno ha mai mappato per intero. Buio totale, spazi ristretti, condizioni che premiano corpi flessibili capaci di infilarsi ovunque. Un pesce fatto a forma di verme, in quel contesto, ha molto più senso di quanto sembri a prima vista.

Il problema, per chi studia questi animali, è banale quanto insormontabile: non si può semplicemente andare a vederli. Non esiste un modo pratico di raggiungere quelle profondità, osservare gli esemplari nel loro ambiente, contarli, capire come si comportano. Gli avvistamenti avvengono quasi sempre per caso, quando l’acqua sotterranea risale in superficie attraverso pozzi, sorgenti o scavi. Ed è probabilmente così che Gangaichthys indonepalicus è finito davanti a una telecamera.

Quando i social diventano uno strumento di ricerca

Che una piattaforma nata per balletti e clip di intrattenimento possa contribuire alla tassonomia suona come una contraddizione, eppure è successo. La logica dietro è semplice: milioni di persone in giro per il mondo filmano cose insolite che incontrano, e una piccola parte di quei contenuti finisce sotto gli occhi giusti. Il caso di questo pesce sotterraneo ne è la dimostrazione più concreta.

Vale la pena sottolineare quanto sia raro descrivere una specie partendo da materiale del genere. Normalmente serve un esemplare da esaminare, misurare, confrontare con quelli già noti. Qui il punto di partenza è stato un video, e il resto del lavoro è arrivato dopo, con tutte le cautele del caso.

Resta il fatto che la fauna delle acque sotterranee rappresenta una delle porzioni meno conosciute della biodiversità del pianeta. Vivono lì organismi adattati al buio permanente, spesso privi di occhi o di pigmentazione, in ecosistemi che dipendono da equilibri idrici estremamente delicati. Ogni volta che uno di questi animali riemerge, letteralmente, si aggiunge un tassello a un quadro ancora largamente incompleto.

Per Gangaichthys indonepalicus, al momento, le informazioni disponibili restano limitate a quello che si può dedurre dall’osservazione e dal contesto in cui è stato avvistato. Il resto, distribuzione, abitudini, dimensioni della popolazione, appartiene a un territorio che la scienza per ora non ha modo di esplorare direttamente.